「狗界8+9」粗暴拆車全被錄！車主看完影片笑了…反應佛到爆

▲3隻浪浪光天化日拆車遭民眾直擊，拍照錄影存證。（圖／翻攝爆廢公社）

記者李忠憲／台中報導

網友直擊「狗拆車」事件，來不及阻止的他只能拍照錄影，放上臉書社團「爆廢公社」，引發網友熱議。記者經比對，確認事發地點在太平區的某私人停車場。受害車主得知破壞愛車竟是浪浪，笑笑說，「我自己處理就好啦！」

一名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，他目睹一起「狗拆車」的事件，由於當下無法阻止，只好使用手機先將過程錄下並拍照，事後趕到車輛旁時才發現，車子兩邊葉子板輪弧都被扯下咬爛，讓他為車主感到心疼。

影片中，3隻狗在停車場中找到目標，其中2隻還負責在旁把風，另1隻則張大嘴巴猛咬車體攻擊，不斷啃咬葉子板輪弧，直到拆爛才開心離開。

▲▼佛心車主看到愛車變成這樣，直呼太誇張，但會自己處理。（圖／翻攝爆廢公社）

網友看完熱議直呼「傻眼」、「狗中的8+9」、「狗兒的口供：汪汪汪汪汪汪」。也有人分析，「應該是貓為了逃出狗吻的關係，躲進車底下去了」、「裡面有老鼠跑進去，我家兩台車都被自家狗咬過」等。

記者實際比對，確認事發地點在太平區新平路上的某私人停車場。據了解，事發時間為8日上午10點多，民眾發現後有協助車主報警。

太平警方也立刻通知該輛車車主到場，車主發現自己停好好的愛車竟變成這樣，看完「兇手」行兇的影片笑說，「也太誇張了吧！我自己處理就好，不會追究！」

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