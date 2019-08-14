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清潔隊員平均1年5人死！全環總怒求：推動定時定點專區收垃圾

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▲▼全國環保公務機關總工會到環保署抗議，要求政府推動定時、定點並設專區收垃圾。（圖／記者許展溢攝）

▲全環總到環保署抗議，要求政府推動定時、定點並設專區收垃圾。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

全國環保公務機關總工會今（14日）到環保署抗議，行政院長蘇貞昌表示要送60億大禮給全台3.3萬名清潔隊員買新衣、設備等改善工作環境，但真的了解基層需求？17年來已有84位清潔隊員死亡，平均1年5人死亡，要求政府推動定時、定點並設專區，別讓隊員挨家挨戶冒生命危險站在垃圾車後面值勤。

全環總今天到環保署先是抗議交通部8月6日預告修正道路交通安全規則第77條第一項第四款，將「車廂以外不得載人」，改為「不得載客」；及新增第86條第1項第6款，「環保機關垃圾車附載人員以一人為限」。這樣的行政命令的修訂，是將違法站立垃圾車後斗合法化，根本草菅人命。

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▲▼全國環保公務機關總工會到環保署抗議，要求政府推動定時、定點並設專區收垃圾。（圖／記者許展溢攝）

▲全環總表示，清潔隊員挨家挨戶收垃圾意外頻傳。（圖／記者許展溢攝）

全環總認為，該法若通過，各地政府勢必不會推動安全作業方式，造成定時、定點、設專區政策形同虛設。環保工聯理事長蘇家源說，蘇貞昌這份大禮對清潔隊員而言不是迫切需要，清潔隊員1998年被減少後，有很多人做了20年至今沒身分，只能比照工友等級。而環保署成立33年，只有考進台北市、新北市隊員是正式職員，很多縣市都是臨時工，做30年薪水也沒調整。

▲▼全國環保公務機關總工會到環保署抗議，要求政府推動定時、定點並設專區收垃圾。（圖／記者許展溢攝）

▲蘇家源希望未來改為定時定點，並設專區收垃圾。（圖／記者許展溢攝）

蘇家源說，清潔隊員每次收垃圾就要挨家挨戶，一天下來光上、下車就要3、400次，現在雖規定要加裝安全護欄，但意外仍頻傳，過去17年有84位清潔隊員死亡，平均1年5人死亡，這才是蘇貞昌要重視的問題，希望未來改為定時定點，並設專區收垃圾。工傷協會專員賀光卍表示，光去年就有831件受傷案例，6人死亡，而職災部分，100人中就有2.4人會發生，是一般工人的11倍，全台職災死亡率，一般工人是十萬之一，但清潔隊員卻是萬分之二。

台北市環保局工會理事長蔣萬金認為，很肯定蘇貞昌送的大禮，但更希望的是政府聽聽基層內心真正聲音。桃園市環境保護局企業工會理事長陳敬儒則說，政府要思考，清潔隊員站在後面沒辦法避免墜落，還會被追撞，蘇揆說要改善工作環境，但死去的人已享受不到，還是希推動定點定時設專區。

▲▼全國環保公務機關總工會到環保署抗議，要求政府推動定時、定點並設專區收垃圾。（圖／記者許展溢攝）

▲賀光卍表示，100人中就有2.4人會發生職災。（圖／記者許展溢攝）

全環總提出3大訴求，包括針對道路交通安全規則第77條，及新增第86條，應正式提案交由職安小組討論與決議。環保署應重申推動定時、定點、設專區為主要政策，並減少沿街收運的路線。和現行環保署職安小組，應比照職業安全衛生法中規範的職業安全衛生委員會，由「定期交流會」性質，提升為具有實質職業安全衛生審議權的會議，並法制化，期能勞資一同共創勞動安全。

▲▼全國環保公務機關總工會到環保署抗議，要求政府推動定時、定點並設專區收垃圾。（圖／記者許展溢攝）

▲賴瑩瑩（中）回應，目前有8縣市試辦定時定點專區收垃圾。（圖／記者許展溢攝）

環保署廢管處長賴瑩瑩回應，垃圾車清運方式是各地政府權限，方式也不同，目前有8縣市都在試辦定時定點專區，包括新北市、台南市、嘉義縣市、彰化縣、雲林縣、苗栗縣和屏東縣。至於修法，目前因各界意見已和交通部表現最大誠意，決議暫緩。環保署每3個月也都會固定和各地清潔隊員交流意見。

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關鍵字：全國環保公務機關總工會,清潔隊員,收垃圾,環保署,垃圾車,定時,定點,專區,交通部,行政院,蘇貞昌

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