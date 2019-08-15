「有鬼？刷本本多5000！」蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補貼9/2上路

▲單身、婚育租金補貼9/2上路。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌15日趁著中元節趣味宣傳政績報好康，提醒國人單身、婚育租金補貼9月2日就要上路。

蘇貞昌臉書貼文寫道，「大家免著驚！政府咧打拚！刷簿子發現多了5000塊？這不是好兄弟離營未歸在暗助，而是政府補貼『單身及婚育家庭』租金正式上路！」他強調，要讓年輕人住得安心生得放心，政府出力提供補助，希望給大家更多照顧。

內政部9月2日起開辦單身青年及婚育家庭租金補貼，主要補助對象為20至40歲單身青年、2年內新婚家庭，以及育有未成年子女（含胎兒）家庭，依身分及地區每月可領2600元至5000元不等，共有2萬4千戶名額可受惠，以協助減輕租屋負擔。

行政院已核定內政部所提「協助單身青年及鼓勵婚育租金補貼試辦方案」，內政部指出，本方案將所得限制放寬至最低生活費2.5倍以下，以租賃房屋所在的直轄市、縣（市）作為所得限制的標準，並以107年度總所得為計算依據。

至於租屋補助申請方式，內政部指出，可至臨櫃、郵寄及線上申請，若民眾要到現場申請或郵寄資料，則要到租賃地的直轄市、縣（市）政府申請，而申請時除附上申請書外，還要附上戶口名簿影本、租賃契約影本、郵局存摺封面影本及建物登記資料，其他文件則視身分提供。