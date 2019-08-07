獨／海派「昆凌」包養價曝光！每月爽收40萬　再設局詐醫檢董座5千萬

▲「酒店界昆凌」沈姓女子詐騙包養的王姓老董，遭法院判刑但免關。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

沈姓酒女「昆凌」利用某醫檢機構王姓老董包養疼愛，竟以自己在賭博網站賭輸，請他出馬代賭贏回來，結果慘輸鉅款。沈女再謊稱向陳姓友人借350萬清償賭債並給王男周轉，騙得王男開支票給她。台中高分院審結，依詐欺罪判她1年，緩刑2年，全案定讞。而沈女在審理期間，也已偷偷將改名，並將姓改成張。

36歲沈姓女子2013年間在台中知名海派酒店工作，有「昆凌」美稱，其在同年10月間於酒店認識國內知名醫檢機構王姓老董事長，王男以每月15萬元包養沈女，但實際上花在沈女身上每月高達30至40萬元。

沈女深知王男財力雄厚，2014年9月間告訴王男說，她在賭博網站賭輸錢，希望王男幫玩將錢贏回來，並交付賭博網站的帳號密碼給王。

憐香惜玉的王男決定以賭解決問題，答應她後，竟在不到一個月時間就輸掉數百萬，4個月就輸掉2000多萬，資金緊迫。沈女利用王男信任她且不捨她回酒店上班疼愛，竟騙王男說，她已經向友人，也是鼎王麻辣鍋負責人的陳姓男子借款350萬元，其中200萬還自己的賭債，150萬則轉借給王男周轉，利息10萬元，還要求王男開支票分期清償，否則將回酒店上班賺錢。

▲沈女以BMW名車代步。（圖／東森新聞）

王男誤以為沈女真有跟陳男借款，同年10月15日簽下借款書、150萬元本票，以及面額20萬共18張支票（每月25日一張）給沈女。王男事後發現，沈女根本沒有向陳男借款，因此報警提告。

王男原認為，沈女與粘女、詹男、湯女、王女共5人，聯手設下賭博騙局，讓他輸慘5000多萬元，提告賭博、詐欺罪。但台中地檢署認為罪證不足不起訴，台中高分檢駁回再議。王男不服，向台中地院提出聲請交付審判，法官最後裁定將沈女涉詐欺部分交付審判，其他聲請駁回。

▲警方到沈女住處搜索，她還很淡定化妝。（圖／東森新聞）

沈女矢口否認犯行，她辯稱，她是向酒店經紀人詹姓男子借200萬還賭債，但她怕王男知道會覺得沒面子且會找藉口不還錢，才謊稱是跟陳男借款。

法官傳來經營賭博網站林姓男子證稱，他匯款到沈女戶頭，餘額最少有300多萬，最多有700多萬，可見沈女財力雄厚，仍有豐厚存款，積欠林男200萬元賭債顯非事實。

詹姓酒店經紀也說，沈女跟他借款都是陸續借，可能100萬，也可能50、60萬，沒有一次一大筆，也沒有借沈女350萬。沈女上班期間就已經賺很多錢，她曾匯款157萬元到自己帳戶，結餘款仍高達574萬元。

法官審酌，沈女未念及王男包養情誼，引介簽賭後，竟利用王男賭輸鉅額款項資金緊迫時，謊稱其為清償賭債向陳姓友人借200 萬元需王男代為償還，導致王男信以為真，而簽發同額支票給她。

一審法官依詐欺取財罪判沈女1年6月；台中高分院則認為，沈女已坦認犯行，表示後悔，且與王男達成和解，王男也同意給予緩刑自新。法官認為沈女應無再犯之虞，暫不執行其刑為當，輕判1年，並予以宣告緩刑2年自新。

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