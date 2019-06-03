▲端午連假國道匝道管制，平鎮警方籲請用路人注意。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

再過4天就要放端午連假了！桃園市平鎮警分局3日指出，配合端午3天連假國道交通疏導、管制，將在6月7日0時起至24時止，共24小時實施台66線快速道路18K、匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，籲請各用路人多加注意。另此次端午連假不實施高乘載管制。

平鎮警分局交通組組長陳一中表示，今年的端午連續假期共有3天，該局為了配合高公局交通疏導管制措施，將於6月7日0時起至24時止，共24小時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道。

平鎮警分局建議用路人，可使用替代道路來規劃行程，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接臺1線南下，而往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉臺3線南下行駛，避免塞於車陣中。

而端午連續假期收假前不封閉匝道入口，但仍請各駕駛人於出門及收假前，還是要掌握交通動態及各項管制、服務措施，除了可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218、高速公路查詢電話1968及警廣專線0800-000123外，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。