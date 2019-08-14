桃機二航廈工程弊案　地院裁定林文楨等2人收押禁見

▲桃園地院審理桃機二航廈工程弊案，涉嫌收受回扣工程處長林文楨等2人裁定羈押。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園機場公司工程處長林文楨與吳姓、李姓工程師涉嫌收受廠商回扣弊案，檢方14日凌晨將林與吳姓工程師依貪汙治罪條例等罪嫌聲請羈押，地院下午召開羈押庭審理，因林、吳涉犯重罪，嫌疑重大，有勾串、滅證之虞，均裁定收押禁見。

檢調調查，58歲的林文楨與45歲的吳姓工程師、李姓工程師，涉嫌在2017年至2018年間，規畫與督導桃園機場第二航廈期間，先後向4家承包商收取回扣，單筆金額最高達600萬元，經檢方多方蒐證後，13日收網並指揮桃園、台中與苗栗上百位調查人員同步搜索林、吳等人、廠商與白手套公司、住所等處，帶回大筆金流資料等證據。

▲桃機二航廈擴建工程扯出索賄弊案，圖為二航廈擴建部分。（圖／記者沈繼昌攝）

檢方查出，林文楨偵訊時坦承僅收取廠商賄款，但檢調比對證詞認為他多次主動索賄，吳姓工程師則擔任白手套角色，為林索賄時也從中收取部分款項，檢方11名檢察官漏夜偵訊，認定林、吳嫌疑重大，14日凌晨依貪汙治罪條例、政府採購法將2人聲押，李則諭令5萬元交保候傳。

桃園地院下午2點召開聲押庭，傍晚左右裁定林文楨、吳姓工程師均收押禁見。

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