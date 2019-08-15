誘騙未成年女友拍露胸裸照　分手恐嚇「給我一千元」否則…

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▲洪姓男子去年8月誘騙少女自拍裸照，少女欲分手卻被要求付1000元否則散播裸照挨告。（示意圖／翻攝pixabay網站）

▲洪姓男子去年8月誘騙少女自拍裸照，少女欲分手卻被要求付1000元否則散播裸照挨告。（示意圖／翻攝pixabay網站）

記者沈繼昌／桃園報導

因案被羈押中的洪姓男子去年8月透過臉書通訊軟體認識未滿18歲少女，雙方成為男女朋友後，誘騙少女自拍裸照供他觀賞，少女後來欲與洪分手，洪以散播裸照強索1000元，少女報警處理，員警誘出洪男當場查獲；檢方以洪男誘使少年製造猥褻行為與電子訊號犯行明確，偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌起訴。

檢警調查，25歲的洪姓男子於去年8月初透過臉書認識17歲的少女，雙方因而成為男女朋友，8月中旬與少女聊天時，竟要求自拍裸照供其觀賞，少女當場婉拒，經洪男再三引誘，少女以手機自拍裸露胸部照片上傳給洪男，洪將裸照存在手機裡，以此方式誘使少女製造猥褻行為電子訊號。

8月下旬，少女因故欲與洪分手，洪竟透過臉書通訊軟體恫嚇：「需付給他1000元，否則便將少女裸照散播他人」，少女當場拒絕，隨後將洪男惡行告訴師長親友，校方則報警處理，桃園警分局員警喬裝少女與洪男聯繫，同意支付1000元，當場將洪男逮捕到案。

檢警偵訊時，洪男坦承少女曾自拍裸照給他以及要求少女給付1000元之事實，但否認有犯罪嫌疑，在受害少女與少女父親指證、警方查扣少女露胸裸照之電子訊號截圖等證據，檢方15日偵結將洪男依違反兒童及少年性剝削防制條例罪嫌提起公訴。

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