載女違規被拍車上…喝咖啡　妻接罰單「夫慘了」：家庭革命了

▲這張取締違規，拍到女性車內喝咖啡的照片，引發家庭糾紛。（圖／擷取自市議員黃婉如質詢圖片）



記者楊淑媛／桃園報導

一張檢舉違規罸單，引發家庭糾紛！桃園市議員黃婉如30日於市政總質詢中指出，市府交通局和客運業者合作，利用公車行車紀錄器檢舉在公車停靠區違停車輛，近日有民眾向她陳情，因和女性友人在車上喝咖啡被業者拍下，結果罰單寄到家中，被太太發現，引發夫妻激烈爭吵，迄今還在冷戰中！

黃婉如說，警察處理違停案件，應以勸導為主、開罰為輔，民眾若坐在車上，原則上會請車子開走，就不會衍生許多問題，建議未來公車取締違停還是以停在公車停靠區的車輛、車後拍照為主，千萬不要讓民眾覺得執法單位是酷吏！

▲黃婉如建議，處理違停案件，應以勸導為主、開罰為輔。（圖／市議會提供）

對於黃婉如的質詢，交通局長劉慶豐表示，市府的確和公車業者合作，利用公車行車紀錄器，檢舉在公車停靠區違停車輛，並選擇桃園區中正路大同路至慈文路段試辦；但該案也是從6月1日才開始執法，這張照片應該不是公車業者提供。

警方由黃婉如提供的照片研判，這張取締違規照判是由高處往下拍，應該是站在制高點拍攝未繫安全帶，但警察局交通大隊及各分局都未開出這張違規罰單，應該是當事人在外縣市違規被拍攝，由於戶籍在桃園市，罰單才會寄到桃園。