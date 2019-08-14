「血滴子來囉，快閃！」貨車國道鋁片亂飛　後車閃避不及遭殃

記者沈繼昌／桃園報導

網友在臉書「新竹爆料公社」粉絲團上傳一段影片，本月10日一輛小貨車在五楊高架路段楊梅段，疑似未將貨物綁牢，車斗內的鋁片突然飛起，鋁片宛如武俠電影中的血滴子，後方2輛車閃避不及被擊中受損，還好未釀成人員傷亡，國道警方根據網友行車紀錄器畫面，依道路交通管理處罰條例對肇事貨車駕駛開罰。

▲一輛小貨車日前在國道五楊高架段，疑似貨品未綁牢導致飛落，造成後方車輛受損。（圖／翻攝自新竹爆料公社粉絲團）

▲肇事的小貨車日前在國道五楊高架段，疑似貨品未綁牢造成後方車輛受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書「新竹爆料公社」粉絲團，網友14日上傳小貨車行駛國道一號五楊高架楊梅路段，疑因未綁牢車斗內的2片冷氣鋁片，因風勢過大飛起砸中後方2輛車輛，其中一片擊中後方貨車玻璃，幸未打破玻璃釀禍，另輛藍色轎車則被砸中引擎蓋，瞬間往右急閃，但仍然被鋁片砸中，當事者指控小貨車駕駛蓄意謀殺！

▲國道五楊高架段，遭到小貨車飛落的鋁片砸中的轎車，車頭明顯受損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道警方指出，經查肇事駕駛是24歲黃姓男子，本月10日下午4時52分，貨車載運冷氣零件從五股出發到新竹，行經國1五楊高架南向69.2公里楊梅路段內側車道，因未將車斗貨物覆蓋綑紮牢固，導致車上載運鋁片掉落，波及後方2輛車，警方已依法向小貨車駕駛處3000以上至9000元罰緩。

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