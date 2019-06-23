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上門討債難敵武士刀　桃園男頸部中4刀遭切1/3慘死！

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▲桃園傳購毒爭執，砍死毒友命案

▲砍死毒友的葉嫌遭警方逮捕送辦。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園平鎮區延平路上、23日凌晨發生一起凶殺命案，兩名年約30歲的男子，疑因購毒引發債務，電話中互起爭執，死者陳男叫車前往葉姓兇嫌住宅，在外面叫門要葉嫌出來；未料，怒氣沖沖的葉嫌持武士刀出來後，一見陳男竟狠砍4刀，陳男當場血流如注，送醫不治。平鎮警方獲報後，逮捕葉嫌，全案由警方深入偵辦中。

平鎮警分局指出，該起兇殺案發生在23日凌晨12時，陳姓與葉姓2名男子，疑似因為購毒，引發債務問題，先在電話中發生爭吵，陳男盛怒之下，立即叫了計程車，到葉男家大門前，要葉嫌出來，未料，葉嫌也是怒火中燒，竟持武士刀衝出，出來後立即朝著陳男脖子砍4刀，4刀集中在左頸部，利刃切開三分之一個脖子。▲桃園傳購毒爭執，砍死毒友命案

▲▼桃園傳購毒爭執，砍死毒友命案現場。（圖／平鎮警分局提供） ▲桃園傳購毒爭執，砍死毒友命案

壓著傷口的陳男驚慌下逃跑，人未到巷口沒多久就倒地，追上來的葉嫌發現陳倒地死亡始知闖下大禍，鄰居聽見兩人爭吵又看見陳倒地於是報警。平鎮警分局獲報後派遣快打部隊，宋屋派出所員警也趕來，立即逮捕葉和查扣武士刀。

鄰居指出，葉、陳兩人都年約30歲，平時皆無業，兩人過去疑似有使用毒品，是否因此發生口角、衝突而發生凶殺，平鎮警分局深入偵辦中。

●《ETtoday新聞雲》提醒您：保護自己，遠離毒品！

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關鍵字：購毒,債務爭執,兇殺命案,平鎮警分局

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