「韓黑真的有病」　資深女星翻白眼！力挺韓國瑜衛生麻將

▲韓國瑜自稱就任市長後沒打過一次麻將，但被爆料說謊。（圖／林智鴻臉書）



記者邱茀濱／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前指出「自己上任後就沒再打過麻將」，卻遭民進黨議員林智鴻PO照打臉，但他隨即回應「當時就坐下來摸一摸」，也不是賭錢，引發網友正反論戰。對此，資深女星張倩14日在臉書上發文說「這群『韓黑』真的是有病」，並稱「別怪我總是替韓國瑜說話，抹黑栽贓鋪天蓋地我們不能姑息不言不語」。

▲女星翻白眼挺韓轟「韓黑」有病。（圖／翻攝張倩臉書）



針對上任後不斷遭各界抹黑的韓國瑜，現在又陷入麻將爭議，女星張倩14日下午就在臉書貼出翻白眼照，指出「這群人（韓黑）真的是有病！不要跟家人朋友打衛生麻將～因為你們打牌都是博身家的是嗎？不能餐會禮貌嘴沾酒～因為你們都是乾大碗的不醉不歸是嗎？家人朋友都是女人怎了～對你們來說女人都是來玩的是嗎？你們真的很噁心。」

據悉，今年農曆過年，韓國瑜跟家人到峇里島渡假村度假，被拍下跟許淑華等人一起打麻將的照片，由於韓近日才稱自己上任後「沒再打過一場麻將」，此時照片被曝光，也引發外界熱議。

▲韓國瑜稱沒賭錢，就坐下來摸一下 。（圖／記者洪靖宜攝）



韓國瑜則表示當時是因為兒子韓天對麻將好奇，才坐下來摸一下，沒有玩錢，也更沒有賭博，當時大家只有坐了一會兒就離開了。他同時痛批，是不是從他當上市長後就被跟監？是不是有人用國家機器在監視我？

爆料的議員林智鴻則發聲明回應，「打麻將不是問題，關鍵在於說謊」，要韓國瑜不要把話說那麼滿，就不會讓民眾看不下去。「連單純的一般民眾捕獲野生韓市長順手拍一下，都可以導向國家機器監控，看來韓國瑜面對檢驗的招數如出一轍、了無新意」，直批韓國瑜只剩「轉移焦點以訴求自己是被害人」這一招。

▲韓國瑜打麻將照片遭曝光，許淑華當時也正在桌上。（圖／翻攝自ETtoday粉絲團新聞留言）