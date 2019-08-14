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快訊／駁斥政治獻金買酒！韓國瑜亮證據：金門陳先生捐贈的

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▲韓國瑜，金門高粱捐贈明細。（圖／韓辦供）

價值金額43000元的金門高粱之捐贈日期是107年9月26日。（圖／韓國瑜競選總部提供）

記者羅婉庭／台北報導

針對高雄市長韓國瑜被爆出去年九合一大選期間，使用政治獻金購買金門高粱，韓國瑜競選總部14日晚間澄清資訊錯誤且公開帳目資料，強調酒不是政治獻金買的，是金門陳先生實體捐贈。

韓國瑜上午被報導政治獻金支出項目中，有44萬元用於買酒、還有2000萬元給潘恒旭當時任職的公司，引發外界議論。對此，韓國瑜競選總部執行長林國正指出，部分媒體登載韓國瑜政治獻金 44萬買酒、10萬買保養品和面膜一事，並非事實。這些係支持者所進行的物資捐贈。

林國正強調，對於這些相關物資捐贈並有詳細載明來源、項目與數量，並報監察院審查。部分媒體故意扭曲解讀，意圖誤導民眾，實不可取，望其就登載不實處加以查證、更正與修改，勿蹈法網為荷。

韓國瑜競選總部對外說明，政治獻金捐贈，有分「金錢」與「非金錢」捐贈。韓國瑜競選總部表示，依作帳憑證記載107年9月26日，金門陳先生捐贈金門高粱酒120瓶（價值43000元整），原始憑證編0926000121，被有關媒體錯誤報導為，使用政治獻金雜項支出購買高粱酒，酒不是政治獻金買的，是金門陳先生實體捐贈。

韓國瑜競選總部表示，依政治獻金法項目規定，酒與飲料，屬於同一科目，而「飲料（酒）品項的44萬3千460元當中，只有4萬3是捐贈的高粱酒」，其他都只是如汽水、果汁、保養類等飲品；且韓國瑜競選期間「非金錢」捐贈之實體物，除了金門高粱酒之外，尚有飲料、面膜、餅乾、水果、茶葉及咖啡等。

韓國瑜競選總部指出，依照監察院規定超過2千元物資捐贈，必須開立非現金捐贈收據，捐贈是收入。而實體物資如酒、飲料、面膜、餅乾、水果、茶葉及咖啡等，因屬於消耗品、則必須在使用後核銷，開立雜支支出單據。

他們強調，政治獻金完全依照監察院規定辦理申報，監察院皆有資料可供查閱，並無使用政治獻金購買高粱酒或面膜等，這些都是支持者實物捐贈，依規定也會開立「雜支支出單據」，而「飲料（酒）品項當中，只有4萬3是捐贈的高粱酒」，其他都只是如汽水、果汁、保養類等飲品。

▲韓國瑜，金門高粱捐贈明細。（圖／韓辦供）

▲顯示屬於個人捐贈收入，金錢以外捐贈折算時價金額，等於43000元整，種類為金門高粱。（圖／韓國瑜競選總部提供）

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關鍵字：韓國瑜,金門高粱,政治獻金

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