韓國瑜打麻將遭偷拍！李佳芬「真的很無聊」：要讓我們連日子都過不下去嗎

記者趙蔡州／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前指出，上任後就沒再打過麻將，但卻被人曝光他過年期間在巴峇里島渡假時，陪同韓冰、韓天等家人打麻將的照片，因此引起網友質疑他根本在說謊。李佳芬日前出面證實消息，「當時大家在渡假，好玩一下而已」、「這樣子就被偷拍，真無聊，只能說無聊。」

高雄市議員林智鴻14日透過臉書爆料，韓國瑜過年期間與親友打麻將的照片，導致網路上正反兩派的聲浪不斷，有網友認為過年跟家人打麻將不算數，「私人時間也要被曝光」、「陪家人也有事，太扯了」。但也有人認為這違背了韓國瑜自己的言論，「有打就有打，錯就錯在你把話說死」、「被逮了，戳破謊言。」

▲李佳芬證實，兒子韓天、許淑華男友都在場 。（圖／翻攝自林智鴻臉書）

對此，李佳芬接受媒體訪問時表示，照片中站在後方的確實是女兒韓冰，牌桌上的男孩則是兒子韓天，另一張不同角度的照片，某一位被遮住半邊臉的男子則是許淑華的男友，「只是好玩一下而已，吃東西，那邊很多人的，那邊是一個度假村，大家好玩一下而已，不知道被偷拍了。」

她無奈說，「就大人跟小孩子玩啊，小孩不會玩，沒有牌搭怎麼玩，我的天啊，一圈二圈就玩不下去了，後來大家就散鼓了，那次去是放鬆嘛，剛選舉完啊」、「這樣子就被偷拍了，真無聊，只能說無聊，就是渡假大家渡假，好玩這樣子，需要這樣子打我們嗎，搞得我們連日子都過不下去嗎，從早盯到晚。」

▲李佳芬認為偷拍的行為「真的很無聊」。（圖／記者黃克翔攝）

當天也在牌桌上的立委許淑華也表示，當時是韓國瑜的兒子對麻將感到好奇，於是一群大人就坐下來教怎麼玩，這只是非常單純的親友聚會，他們也沒有任何的賭錢行為；而對於民進黨愛抓韓的語病，任何事情都要放大攻擊，她也認為「實在太過頭、太刻意了。」