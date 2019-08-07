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今夏最後的微醺時刻　留不住的餐酒館WE BISTRO夏末熄燈倒數

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▲▼WE BISTRO。（圖／業者提供）

Johnnie Walker與知名餐廳VG Taipei聯手推出WE BISTRO期間限定餐酒館，提供威士忌特色調酒與限定料理。餐酒館時尚的外觀成為信義區今夏最潮打卡勝地。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／台北報導

威士忌領導品牌Johnnie Walker於今年六月與VG Taipei，在台北市信義區聯手推出WE BISTRO餐酒館，開幕至今且被網友譽為「無雷」餐酒館，短短一季的微醺，讓Whisky & Eating完美融合的驚豔感受豐富了味蕾記憶，快把握今夏「留不住」的微醺時刻，到WE BISTRO享受一場迷人的餐酒饗宴。

活動倒數期間，限時推出3款以經典黑牌家族推出限定調酒，創作靈感來自於不停止「邁步向前」的品牌精神。延續品牌標誌「邁步向前的紳士」誕生111周年的復古概念，獨家推出口感酸甜、具百香果風味與紫蘇香氣的「英倫頭條」；以黑雪莉加上蔓越莓汁、肉桂酒、玫瑰糖、蘇打水的「普普鬼才」沁涼爽口；「藍調搖滾」則融合雙黑極醇限定版與濃縮咖啡、鐵觀音、薄荷搭配，是一款具炭焙苦甜風味的茶酒，3款特調分別以馬口鐵、普普風音響造型、黑膠唱片等裝飾，彷彿跨越時空的超時空的復古感，讓人眼睛為之一亮！

▲▼WE BISTRO倒數。（圖／業者提供）

▲「英倫頭條」滋味酸甜，搭配百香果與紫蘇香氣，與黑牌達到完美平衡。

▲▼WE BISTRO倒數。（圖／業者提供）

▲「普普鬼才」以黑雪莉為基底，加了蔓越莓汁與肉桂酒、玫瑰糖，花果香氣在口中綻放。

▲▼WE BISTRO倒數。（圖／業者提供）

▲「藍調搖滾」是一款超tough的茶酒，適合喜歡濃郁口感的你。

隨著營業倒數，Johnnie Walker We Bistro還獻上獨家4款Johnnie Walker復刻限量包裝，重現「邁步向前的紳士」歷經六代不間斷的Keep Walking，慶祝問世111周年的翩翩風采。

Johnnie Walker紅牌蘇格蘭威士忌以漫畫筆觸搭配1929年的LOGO，經典黑牌12年蘇格蘭威士忌包裝以淺綠、金色自由女神背景及插畫線條呼應1970年LOGO，雙黑極醇限定版以1996年LOGO背景結合螢幕雜訊效果，最後則以金牌珍藏蘇格蘭威士忌用乾淨白背景呈現2019年最新LOGO。充滿品牌精神及時代意義的4款復刻包裝皆為限量，並於WE BISTRO獨家販售，威士忌迷絕對不能錯過難得的收藏機會。

▲▼餐酒館WE BISTRO夏末熄燈倒數。（圖／業者提供）
Johnnie Walker 「邁步向前的紳士」111周年，推出4款限定包裝，大玩復古風，其實隱藏了品牌LOGO6代進化的巧思，威士忌迷一定要收藏。

最後不到20天的微醺限定，快與好友、情人在此享受一場迷人的Whisky & Eating味蕾饗宴，下班後、週末時光，不妨約三五好友來趟WE BISTRO，捕捉夏日裡滿滿的復古情調，為這個夏季畫上完美句點。

▲▼WE BISTRO。（圖／業者提供）

為期88天的WE BISTRO，最後一個月熄燈倒數中。

▲▼餐酒館WE BISTRO夏末熄燈倒數。（圖／業者提供）

▲只有WE BISTRO才能喝到的3款限定調酒，威士忌迷約起來。

活動日期：即日起～9/1（日）

營業時間：週一至週四17:30～22:30

週五17:30～00:00

週六12:00～00:00

週日12:00～22:30

看更多WE BISTRO期間限定企劃>>https://www.ettoday.net/news/20190606/1460367.htm

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關鍵字：威士忌,餐酒館,WEBISTRO,VGTaipei,JohnnieWalker

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