雪莉桶、過桶與換桶　風味差別看這裡！

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圖／保樂力加

文／聯合報羅建怡授權提供

台灣威士忌市場百家爭鳴，有的酒款透過過桶、或與不同種類橡木桶調和，來增添風味與香氣。格蘭利威13年雪莉桶單一麥芽威士忌，不惜重本採用百分百雪莉桶，意即13年全程於雪莉桶中熟成，有別於過桶歷經較短的歲月，能保有雪莉桶最真實醇美的風味。

雪莉桶、波本桶，過桶與換桶，是近年威士忌的幾大話題，常讓初入門者看得一頭霧水，到底差別在哪裡？



這得先從威士忌開始談起。威士忌使用麥芽做為原料，蒸餾完畢後，賦予酒液風味的重要元素就是「橡木桶」，因為酒液會吸收桶子的味道，因此木桶屬性幾乎成為威士忌風味的靈魂。



坊間威士忌會注入新桶或二手桶。全新的橡木桶，木質味道強烈，單寧重且粗曠，且帶有些辛香料的氣味，以美國波本威士忌為例，就是在全新且烤過的美國白橡木桶陳年。至於「二手桶」並非不佳，要知道蘇格蘭威士忌有90%都放在二手桶中陳年，主要是因木桶裝過其它的酒，會醞釀出更豐富精彩的風味，就像常被提及的美國「波本桶」與西班牙「雪莉桶」。





而所謂過桶，是讓威士忌增添更多風味的手法。其實就是在陳年過程中，把威士忌從一個木桶換到另一種木桶，便稱之為「過桶」或「換桶」。像坊間有所謂的三次過桶、兩次過桶。



「波本桶」則意指陳年過美國波本威士忌的二手橡木桶，波本威士忌的主要原料是玉米，所以基本的奶油、椰子、香草等香味明顯，而且波本桶也會稍微用火烤木桶內側，膠糖、杏仁、堅果等風味也頗為突出，細緻的花香、無花果、蜂蜜，都是偶爾可在波本桶威士忌中發現的小驚喜。





近年台灣威迷喜愛的「雪莉桶」，則是陳年過西班牙雪莉酒的二手桶。雪莉酒是一種加烈葡萄酒，在葡萄與酵母菌發酵完成後，加入烈酒增加酒精濃度，帶有迷人的香氣以及厚重的口感，陳年過雪莉酒的木桶，也會為威士忌帶來特別的風味，像是有果香、葡萄乾、巧克力、杏仁堅果、焦糖等甜美的味道，酒色通常也較深。



此外，PX、Oloroso或Fino桶等，都是最近市場流行的雪莉桶酒款。其中，100％西班牙Oloroso歐洲橡木雪莉桶尤其珍貴，此種橡木桶的花果香氣比美國橡木雪莉更為豐富，也賦予更多丹寧調性，如去年甫上市就摘下威士忌新品銷售冠軍的「格蘭利威 13年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，即以其百分百西班牙歐洲橡木、高比例初次雪莉桶、斯貝賽風味典範格蘭利威的特殊年分「13年」，三大特色勝出。





「格蘭利威 13年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」帶來的正是「100%純正雪莉風味Sherry Cask」，精選西班牙赫雷斯(Jerez )的Oloroso雪莉桶經過13年陳釀，可以說是百分之百雪莉桶熟成，將威士忌完整儲放在雪莉桶中熟成，並沒有與其他種類的橡木桶混桶或是過桶，實現雪莉桶最純粹原始的風味，與市場是多款雪莉桶威士忌有很大的不同。創造出濃郁的太妃葡萄乾、巧克力與核桃風味，又帶有格蘭利威花果香基調的威士忌，酒液濃郁、香醇飽滿。

而這也是格蘭利威酒廠創廠200多年來，首次獨獻台灣之作，由首席釀酒師艾倫‧溫徹斯特(Alan Winchester)特別為台灣市場量身打造，被威迷形容為「熟成出從未品嘗過的濃郁雪莉風味，創造出前所未有的品酩時刻」，也讓雪莉桶威士忌在台灣奠定美好的風味。

●「格蘭利威 13年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」品飲筆記



色澤：溫暖又富含深沉底蘊的深琥珀色。



香味：豐富的甜美氣息層層圍繞，瀰漫著濕潤的水果蛋糕甜香與芬芳的肉桂氣息，不時有些微的杏仁糖霜甜味帶來微小驚喜。



口感：強烈水果風味主導著一場豐富奢華的口感盛宴，與五香丁香、薑與黑巧克力的美妙誘人混搭。



餘味：悠長辛香，不甜膩的微澀感完美結尾。

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