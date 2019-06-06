VG Café誤傳歇業！聯手Johnnie Walker推「威士忌料理」打造88天限定餐酒館

▲VG café與威士忌領導品牌Johnnie Walker 跨界合作推出期間三個月限定餐酒館「WE BISTRO」。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

精品餐酒館 VG CAFÉ 離家出走信義區，與 Johnnie Walker 期間限定企劃超展開

擁有高人氣的VG café被網友評選為「無雷」餐廳，視覺味覺帶來的雙重滿足堪稱一絕，近期卻驚傳歇業，許多老饕得知消息非常錯愕！原來VG café並非停業，而是與威士忌領導品牌Johnnie Walker 跨界合作推出期間三個月限定餐酒館「WE BISTRO」，帶領消費者一同透過餐酒搭配感受Johnnie Walker威士忌的風味。「VG Taipei」為此更慎重閉店三個月，班底完整移師信義區「WE BISTRO」，全面展現對獨家聯名餐酒館的用心。

▲「VG Taipei」班底完整移師信義區「WE BISTRO」，全面展現對獨家聯名餐酒館的用心。

全台首見「威士忌侍酒師」，帶領消費者踏上威士忌搭餐之美學旅程

「WE BISTRO」以Ｗhisky和Eating為主軸，獨家創造11道由Johnnie Walker威士忌風味特色發想的特別料理，搭配Johnnie Walker完整的系列產品以及限定版黑牌家族調酒，帶領消費者們一同透過餐酒搭配感受威士忌的風味。為彰顯威士忌餐酒品飲美學，現場首見駐店「威士忌侍酒師」，除了親切地向消費者說明所點選的酒款特色，更是會依據餐點特性推薦對應的搭配餐酒以提供消費者參考。菜單中的【北陸輕烤燻鮭沙拉】透過煙燻鮭魚呈現Johnnie Walker 家族迷人的煙燻風味、【嫩煎麥香盤克夏豬排】利用沙茶醬及炭燒玉米風味呼應Johnnie Walker黑牌濃郁的麥芽香氣、【慢烤莓果小牛肋】選用草莓、藍莓、蔓越莓、覆盆子製作新鮮莓果醬，對應Johnnie Walker 黑雪莉的果香餘韻。透過威士忌的風味帶出食材的獨特性，推出讓人感到驚艷的聯名餐酒搭配，讓消費者可以更容易踏上威士忌品嚐之旅，領略JOHNNIE WALKER的迷人風采。

▲透過威士忌的風味帶出食材的獨特性，推出讓人感到驚艷的聯名餐酒搭配。

黑牌家族限定特調 全由VG調酒冠軍開發

有著餐酒雙料冠軍頭銜的VG Taipei，除了客製WE BISTRO菜單之外，也匠心推出黑牌家族3支代表酒款的獨家限定調酒，如【黑牌氣泡冰飲】，經典黑牌加上蘇打水、煙燻與果香的完美平衡，是最易搭餐爽口易飲的highball；【黑雪莉榛果鳳梨】使用了黑雪莉桶釋出的熱帶水果風味，交錯著草本迷迭香風味，最後再隱約地透露出微微榛果奶油的柔順感，是杯下班後就能輕鬆入口的調酒；以及【雙黑包種咖啡特調】不僅保有雙黑濃郁的煙燻氣息，更結合數種強烈風格的食材，如咖啡、包種茶的炭焙香氣，甘甜味一層層的被釋放，餘韻更以薄荷淡淡的涼爽感點綴收尾，讓品嚐如臨一場層次分明的交響樂宴。

▲黑牌氣泡冰飲。

▲黑雪莉榛果鳳梨。

▲雙黑包種咖啡特調。

「WE BISTRO」搶佔今夏信義區最夯的打卡熱點

「WE BISTRO」位於台北信義微風松高H&M前廣場，期間限定時間從6月6日（四）至9月1日（日）止，倒數限定三個月，除了一系列受到好評的餐酒主食外，外觀外裝更是一絕！ 融合「VG Taipei」的工業風格與JOHNNIE WALKER的品牌元素，全店由白色為底並以鐵件、木頭打造，俐落簡約的外型極具時尚潮流感。獨特的樓中樓設計與包廂規劃，不僅提高用餐環境的質感與層次，更是打卡拍照絕佳勝點～



【營業時間】

★星期一至四：晚間5點半至10點

★星期五：下午4點營業至凌晨12點

★星期六：中午12點至凌晨12點

★ 星期日：中午12點營業至晚上10點

欲知更多相關訊息請洽https://www.facebook.com/JohnnieWalkerTaiwan/

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