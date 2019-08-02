攤商請喝茶要市長「降火氣」　韓國瑜自嘲：還以為是威士忌

▲韓國瑜出席網紅直播大展。（圖／記者賴君欣攝）

記者李唯甄、賴君欣、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜2日行程滿檔，上午才表揚模範父親，下午又到高雄展覽館接受網紅直播提問，被問到「為何爬樹」時，韓國瑜仍笑笑回答，早上的火氣似乎已經煙消雲散，接著他也現場逛起攤位，喝下店家介紹的「降火氣」茶時，韓國瑜還自嘲「還以為是威士忌」，看起來心情平復不少。

韓國瑜上午受訪被問到愛情摩天輪進度一事時，當場大動肝火，還反問記者5次「我什麼時候說過動工了？」，之後要離開時還表示「閃光燈一直對著眼睛照、誰都會不舒服」；下午他馬不停蹄和網紅合體直播，一開始坐在台下看表演時，還一度皺眉將眼睛閉上，似乎仍有些不舒服。

▲韓國瑜碰到鎂光燈皺了一下眉頭，眼睛似乎仍不太舒服。（圖／記者李唯甄攝）

韓國瑜現場接受網紅採訪，被問到「為何爬樹」時，他笑笑的說，自己身為市長，這樣做是為了勉勵市府團隊；隨後韓國瑜也現場逛起攤位，有店家送上茶飲，要是長喝一杯「降一下火氣」，韓國瑜喝了之後還幽默自嘲「還以為是威士忌」。

韓國瑜要離開時，有記者追問維安升級問題，韓表示之後會再加派兩名維安，但因目前還沒正式登記，因此維安人數仍照舊；另外還有媒體問到議員高閔琳砲轟高市府公文把自己名字寫錯，韓國瑜則乾笑幾聲後，僅回答「謝謝」，就去趕下個行程。

▲韓國瑜喝茶後還自嘲「還以為是威士忌」。（圖／記者賴君欣攝）