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聯絡簿提醒考試粗心！家長酸「老師卸責」　錯字被笑翻：這是遺傳

功課,作業,孩子,家長,教育,親子。（圖／取自免費圖庫libreshot）

▲家長酸老師卸責，結果寫錯字被笑。（示意圖／取自免費圖庫libreshot）

記者崔子柔／綜合報導

老師和學生家長平時都各有事情要忙，聯絡簿是個讓雙方溝通的好管道。一位網友近日在臉書表示，「現在的老師真可憐」，指出老師提醒學生考試有許多題目是粗心才錯，卻被家長責怪「卸責」，不過家長的回文中也出現錯字，讓網友笑說「粗心是遺傳」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出一名老師和學生家長的對話，老師先在聯絡簿上寫道，學生期中考時有許多題目是粗心算錯而扣分，並打氣下次再加油。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲原PO在臉書分享。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

該名家長見狀則回應，「煩請老師你也要多用心與費心，不要讓小朋友算試常粗心大意，沒用心，請你也要多多加油，而不是推卸責任，謝謝！加油ㄛ！」，讓原PO無奈說現在的老師真可憐。

不少網友都揪出該名家長把「卸」寫成「缷」，笑說這種粗心根本是遺傳，也有不少人替老師出氣，紛紛留言表示，「千錯萬錯都是別人的錯」、「媽媽好有事」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲▼網友回應。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

還有網友認為老師和家長的筆跡太像，質疑是「自導自演」，不過就有人當起鑑識人員，比對出雙方在「粗」、「算」、「而」、「是」、「油」等字的寫法上有差異，分析應該是不同人所寫。

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