軍中遇「2顆梅花」行舉手禮再見！他驚呆　內行人1關鍵神解沒事

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友7日在臉書「爆廢公社」PO文詢問，在軍中遇到「2顆梅花」的人行舉手禮打招呼，讓他一度不知道該怎麼回應。沒想到意外掀起網友留言熱議，「沒事，高中時學校教官也都是泡泡（梅花）啊」、「突然想到當年當兵回去高中看到教官，才覺得自己當年怎麼有辦法和教官當麻吉」。

▲原PO的問題勾起許多網友的軍中回憶。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，在軍中遇到「2顆梅花」的人對他行舉手禮，還說再見，讓他感到很疑惑，也不知道這個人的階級算不算大，「我該怎麼回應對方呢？」

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其他網友看完原PO的問題，紛紛留言表示，原PO可能是遇到中校級的人物，「是我的話會回禮，畢竟能做到中校級也不容易，怎麼說也是營長了」、「雖然我是小兵，但中校營長也會和我們敬禮打招呼啊」。

有趣的是，這個問題也意外勾起許多網友的軍中生活回憶，並留言分享，「沒事，高中時學校教官也都是泡泡（梅花）啊」、「突然想到當年當兵回去高中看到教官，才覺得自己當年怎麼有辦法和教官當麻吉」、「我同學去當兵才知道，原來2顆梅花大過天，他陸軍的」。

也有熱心網友解釋，關鍵是要看單位，2顆梅花在基層單位裡算大的，但如果放在其他某些單位，可能連2兵都不如，「這還好，我以前在司令部當憲兵的時候，星星都看到膩了。」