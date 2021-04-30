超商遭逼借千元！台中女回27字「先1萬啦」　裝熟男秒說認錯人

記者黃翊婷／綜合報導

台中一名女網友30日一早騎車去超商買東西，沒想到一走出來就被一名陌生男子攔住，對方還頻頻裝熟想借1000元，她靈機一動乾脆用台語回答，「姐啊！最近被人追債欠幾百萬啦！某阿捏啦，你幫姐啊還啦，先1萬啦」，短短27個字就把男子嚇跑了。

▲原PO騎車外出，卻遇到陌生男子裝熟借錢。（示意圖／記者黃翊婷攝）

原PO在臉書「爆廢公社」PO文表示，30日一早到超商買東西，停好機車就看到旁邊站著一名男子，還一直瞪著她看，於是決定先不理會，趕緊買完東西打算離開，結果就在放置物品的時候，男子突然走過來並用台語打招呼，「姐啊，好久不見了。」

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原PO突然被搭話嚇了一跳，趕緊表明雙方不認識，並要求不要繼續靠近，沒想到裝熟男仍不放棄，接著說「賣阿內假謀認識，最近手頭卡緊，借1000啦！（台語，別假裝不認識，最近手頭緊，借1000元）」，她靈機一動，乾脆順著男子的話回答，「姐啊！最近被人追債，欠幾百萬啦！某阿捏啦，你幫姐啊還啦，先1萬啦（台語，姐最近被人追債，欠了幾百萬元，不然這樣，你幫姐還啦，先1萬元）」。

▲男子一開口就向原PO討要1000元。（示意圖／記者張一中攝）

男子一聽果然被唬住了，上下打量一下原PO就說認錯人了，還鼓勵她「欠那麼多債，辛苦囉」，下一秒馬上藉口有事先走了。原PO最後還不忘朝男子大喊，「不留電話啊？我有需要跟你借啊！」

其他網友看完原PO的文章，紛紛留言大讚她很機智、反應快，「現在還有這招在騙錢的喔」、「我只遇過老人家要10元，還沒見過陌生人一見面想拿1000元的」。