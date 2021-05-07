公司面試新人出「基礎智商測驗」！1題目考倒全場　神人曝解答

▲原PO看到題目後超傻眼。（示意圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

面試官為了要更了解求職者，面試時會問一些有趣的問題，但有些問題卻讓求職者很錯愕，一名員工指出，日前公司在面試新人，他看了一下公司給面試者的「基礎智商測驗」考題，裡面有一題竟然寫著，「白紅黃=1、黑白紅綠藍黃=2、白黑綠藍黃紅綠=？」貼文一出後，網友們也困惑了。

該員工在臉書「爆廢公社」發文，公司在面試時新人時，會給求職者一份「基礎智商考驗」，他看了一下題目，發現有一題寫道，「白紅黃=1、黑白紅綠藍黃=2、白黑綠藍黃紅綠=？」他看完後當場呆住，「我原來在哈佛上班，是嗎？」並公布解答是6，但不知道原因為何。

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▲▼ 神人曝光解答。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



貼文一出，許多網友看到題目也滿頭問號，「我懷疑你們公司根本不想請人」、「抱歉，我們不能當同事了」、「完了 我錄取不上」、「這份工作我一輩子做不到」、「要當你同事太難了」、「我智商堪憂」。也有人猜測，「是看是數字中有幾個圓圈圈嗎？」「看部首嗎？」

其中一名神人留言解答，「依照念的順序，等於數字1、2、6」，並貼上手寫的解答圖，許多網友看完後驚呼「高手是你」、「難道你哈佛畢業的，好厲害」、「哇塞，好強」、「有神快拜」。