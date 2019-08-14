乖乖悠遊卡只進貨1個！他等1hr猜拳秒輸　拍賣網站已飆破6千

▲好運乖乖來造型悠遊卡 。（圖／業者提供）

記者張嘉晏／綜合報導

悠遊卡公司與乖乖公司於今（14日）聯合推出「好運乖乖來造型悠遊卡」，每個售價190元，限量1萬份，掀起搶購熱潮。一名網友今日就到門市購買，沒想到等了1小時後，一個動作便讓他和可愛的造型悠遊卡就此擦身而過。

一名網友今早在臉書「爆怨公社」中發文，他表示自己在門市待了1個多小時，就地等待乖乖悠遊卡到貨；結果好不容易貨到了，卻發現有另一名女子也想要購買，無奈商品只有1個，最終2人才靠猜拳「決定生死」，但原PO卻不幸猜輸了。

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原PO表示，其實另位女子比他早就在超商等了，但他以為該女子是員工，所以不以為意；還好2人最後也用公平的方式解決，沒有起紛爭壞了和氣，只是對他來說結局有點可惜。

不少網友指出，13日釋出乖乖悠遊卡消息後，今日各拍賣網站上悠遊卡的售價就翻了好幾倍，從台幣3千多到6千多都有，讓不少網友大喊誇張，「炒太兇了吧」、「真的要抵制這些人欸」、「之前寶貝球也是」。

▲乖乖悠遊卡售價已飆破6千元。（圖／翻攝自露天拍賣）

其他網友們則是紛紛表示跑了好多間超商都沒買到，「感覺平均起來每家進貨的數量根本不多」、「問了好幾家都沒貨，有的甚至連這個訊息都不知道」。

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