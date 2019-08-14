女韓粉嗆告「限3天之內登報道歉」　王瑞德重磅回擊：加告44位韓粉

▲楊姓女韓粉在發現店家與蔡女都不支持韓國瑜後，當場在店內爆發口角衝突。（圖／東森新聞）

記者張靖榕／綜合報導

高雄廣德家香蕉煎餅事件爭議繼續延燒，罵人「去死吧」而挨告的楊姓女韓粉13日又在臉書發文，要求資深媒體人王瑞德「三天之內登報公開跟韓國瑜和韓粉們道歉」。對此，王瑞德豪不退卻回嗆「我就成全你們，再加告44位韓粉！」

楊姓女韓粉13日在臉書發文「再也不讓啦」，要其他韓粉幫忙蒐集資料，對7月6日在廣德家現場的相關人員全部提告，她更嗆王瑞德等人在各大媒體及社群網路上「一直一直誹謗楊OO的人格與名譽」，「你不要跑啊」！楊女要求王瑞德放過「那些無辜的韓家軍們」，「限你三天之內登報公開跟韓國瑜市長及韓粉們道歉」。

▼女韓粉限王瑞德3天之內登報道歉。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲王瑞德霸氣宣布增告44名韓粉。（圖／記者洪正達攝）

「我不知道要告我什麼」？王瑞德在個人臉書反擊，若楊女最後沒有告成，他就要反控誣告和民事侵權，「相信我，我絕對不會放過你。」他接著指出，要他登報向韓國瑜道歉很可笑，也不會對已提告的400多位韓粉撤告，甚至還要加碼再告，「原本想暫時休息一下，既然有人想惹我，我就成全你們，再加告44位韓粉！4位告恐嚇丶40位告公然侮辱！你們就感謝楊小姐吧！」

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