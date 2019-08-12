百名韓粉挨告「陸續收傳票」…第一位今報到！王瑞德：陽光燦爛的一天

▲楊姓女韓粉在發現店家與蔡女都不支持韓國瑜後，當場在店內爆發口角衝突。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／綜合報導

高雄廣德家香蕉煎餅「去死韓粉」事件尚未落幕，資深媒體人王瑞德12日在臉書PO文，表示自遭受韓粉霸凌、台中18歲的蔡姓女學生提告後，今（12日）將陸續會有數百人接獲出庭傳票，「第一位會在今天報到！」

高雄市長韓國瑜7月初出推廣高雄觀光日，號召韓粉前來旅遊，但廣德家卻因立場不同，祭出香蕉煎餅一份千元的「韓粉價」惹來風波，甚至當天還有一名楊姓女韓粉在不知情的狀況下踏入店中，得知店家、與正在現場消費的蔡姓女學生立場不同後，當即破口大罵，還嗆聲「去死吧！」整起事件曝光後，蔡女臉書、IG遭到肉搜、曝光，立即湧入大批韓粉謾罵；原本蔡女想息事寧人，但最後在王瑞德的幫助下，分成2波共提告107人。

▲蔡女遭肉搜，臉書、IG曝光後頻頻遭到韓粉騷擾，憤而提告107人。（圖／翻攝當事人臉書）

「今天將是充滿陽光燦爛的一天！」王瑞德12日在臉書表示，自今天起，將會有數百人陸續接獲出庭傳票，第一位被告韓粉更會在今天報到，「在民主法治國家中，任何人都要為自己言行負責，不管事什麼粉都一樣！」

王瑞德表示，自己當記者、媒體主管時，一共被告過74次，保持全勝紀錄，久了開始反告別人後無往不利，「但我的目的不是為了發大財，而是為了給一大堆不知道尊重他人的傢伙、一個為自己言行負責的機會！不要隨便把興訟掛在嘴邊，不要動輒恐嚇侮辱别人，因為他人可能嚇嚇你，我是真的付諸行動，絕對不會放過你！而等到你接獲傳票，才急忙向我道歉，已經太晚了！既已捉到你，絕不接受大街上駡人丶小巷子道歉！」

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▲王瑞德臉書PO文，今天起將有數百人陸續接獲出庭傳票。（圖／翻攝王瑞德臉書）