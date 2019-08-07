為何年輕人不愛韓國瑜？　網友點出ＸＸ是關鍵：選總統不是選神明

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為何年輕人不愛韓國瑜？　網友點出「韓粉」是關鍵

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▲▼【決戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會,韓國瑜台上畫面。（圖／記者季相儒攝）

▲韓國瑜表態參選總統後，年輕人支持率開始下滑。（圖／記者季相儒攝）

記者李唯甄／高雄報導

去年高雄市長選戰，韓國瑜憑藉「北漂青年返鄉」議題，成功打中青年心聲，隨後挾帶超強韓流，一舉成功翻轉高雄「綠地變藍天」。但韓當選市長後，外界拱他繼續選總統聲浪不斷，也讓他終於在今年五月喊出「Yes, I do.」、表態願意「被動」參加總統初選，沒想到自此開始，韓國瑜原本高漲的網路聲量就開始一路下滑…。

有網友在臉書社團「韓國瑜後援會」發問，指出「雖然實話傷人，但卻是勝選關鍵，韓粉中很大比例年齡層都偏高，當初投韓總的年輕人似乎跑光了，有沒有什麼辦法挽回年輕選票呢？」，並舉例「例如說配合新媒體Youtuber或到各大專院校演講？」。

▲▼網友回應點出年輕人不喜歡韓國瑜的原因。（圖／翻攝自韓國瑜後援會臉書社團）

▲網友回應點出年輕人不喜歡韓國瑜的原因。（圖／翻攝自韓國瑜後援會臉書社團）

該則PO文引起熱烈迴響，一名網友回應「為啥年輕人不支持韓？很簡單，沒有政績，沒理性的韓粉死都要辯韓有多偉大」，直接點出關鍵點就是「韓粉」。「現在是選總統而不是選神明，（韓粉）辯不過就罵、被告了就躲起來，從不理性溝通，如果理性一點，或許就不是這樣了」。下方有其他網友回應「你說的好對，完全正確」。

另有網友指出，少數偏激韓粉到處攻擊對韓提出看法的言論，導致年輕人反彈，加上許多人希望看到高雄的前朝弊案被查清楚，但市府有許多前朝官員依舊留在職位上，無形中也讓年輕人覺得韓國瑜無心市政、只想著直取大位。

▲▼網友回應點出年輕人不喜歡韓國瑜的原因。（圖／翻攝自韓國瑜後援會臉書社團）

▲網友回應點出年輕人不喜歡韓國瑜的原因。（圖／翻攝自韓國瑜後援會臉書社團）

還有網友分析，韓國瑜應該要開始端出實際可行的牛肉政策，「消弭草包說空話的形象」，呼籲韓國瑜耐心和年輕人對話；至於韓國瑜的市府團隊和國政團隊，近期都找美女主播加入，也有網友肯定「打智慧美女牌是蠻好的對策，讓他（市長）少在螢光幕一直出現，好好做事比較重要」。

▲▼新任韓國瑜競選總部發言人何庭歡。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜競選團隊找來美女主播何庭歡任發言人，獲得網友大讚。（圖／記者張榮恩攝）

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關鍵字：高雄市長,韓國瑜,2020大選,韓粉,總統,年輕人,主播

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