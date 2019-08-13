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華航更改機師升轉訓規定！　「考核未過恐被降職、資遣」

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▲▼華航機師罷工，機師示意圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航更改機師升轉訓作業辦法，若考核未過關，恐被降職或資遣。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

華航4月更改飛行員升轉訓考核內部規定，若考核未過關，可能會被降職或淘汰，引起基層擔憂。對此，桃園市機師職業工會認為會影響到機師工作權，上月發函要求華航遵守誠信協商，目前將持續溝通。華航則表示，升轉訓能活化機師人力及派遣，為業界普遍的做法。

華航今年4月29日修改「飛航組員升轉訓作業辦法」，將駕駛員升轉訓「退訓後回任原機種任原職務，並管制轉訓一年」，變成「由TRB／DRB會議決議於退訓機種降職級、轉任地勤或資遣之」。該辦法一出，引發基層擔憂，認為恐將成為資方打壓勞方的工具。

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▲▼華航機師罷工抗議，早上飛往羽田班機正常起飛。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航更改機師升轉訓規定，引發基層擔憂。（圖／記者林敬旻攝）

今年2月華航機師罷工後，勞資雙方在團體協約中約定，針對工資、工時、休假以外之其他勞動條件、工作環境、交通及外站環境，如有不利變更需與工會協商。機師工會理事陳蓓蓓表示，華航常常更改管理的東西，還沒有養成跟工會討論的習慣，這次更改飛行員內規，工會發現後有去跟公司討論，當時公司認為這跟勞動條件無關，並說是基於管理立場考量，才增設規定。

陳蓓蓓說，有時候機師待在原機隊，轉訓意願較低，若有意願人數不夠的時候，公司就會要求某些人員去升轉訓，雖然公司是基於管理目的，但對一般人來說會覺得職業安全感薄弱，工會目前也還在跟公司溝通中，希望變更部分能有更全面的配套。

對此，華航回應，公司因應機隊引進、航網調整、及機師離退狀況等變化，調整各機隊機師人數以達最適配比支援營運。升轉訓除能活化機師人力及派遣外，更是職能培育之一環，此為業界普遍的做法。

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關鍵字：機師,華航機師,機師職業工會,機師工會,華航

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