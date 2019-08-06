華航2組免稅品「訂位代碼」曝光！　府會官員享最高權限可機上預購菸

▲北檢再次提訊另名遭收押的國安局少校張恒嘉 （黃衣）。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者張靖榕／綜合報導

檢調偵辦國安私菸案5日取得新進展，除提訊在押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉2人外，還另外以證人身分傳喚6名委託吳代購免稅菸的親友團。據悉，今年度2次出訪專案的隨行人士都有取得「訂位代碼」，分別為出訪媒體及隨機人員的「@VIPME」，以及府會官員所有的代碼權限最高的「@VIPPR」。

台北地檢署偵辦國安私菸案，已進入收網尾聲，5日除提訊在押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉2人，再次確認國安單位團購私菸、收貨流程，以及國安與華航、華膳聯繫的窗口外，檢調也根據團爸團媽證詞，向下約談6位搭便車參與團購的民眾，6人晚間訊後都請回，北檢將繼續加班整理卷證，力拚本月偵結。

▼北檢預計再次提訊另名遭收押的國安局少校張恒嘉 。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

▲北檢偵辦國安私菸案，以證人身分約談6名團購下線買家 。（圖／記者張榮恩攝）

根據《自由時報》報導，檢調比對華航內部檔案，查出專機「免稅品預定系統」最早於2003年4月上線，搭乘專機的隨行人員須填入「訂位代碼」以登入系統，享有預購免稅品服務。

報導指出，空品處於今年3月起，提供2種訂位代碼給專機隨行人士，一是提供府會官員權限最高的「@VIPPR」，可線上登記預購免稅菸品，還享有專機歸國後的「機邊交貨」福利；一則是提供隨行媒體及隨機人員的「@VIPME」訂位代碼，可享有免稅品預購但不包含免稅菸品。