華膳空廚涉私菸案懲處出爐！　記基層2主管2小過、總經理待華航處置

▲華膳空廚涉入私菸案，近日公布懲處名單。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

華膳空廚涉入私菸案，未落實保稅倉庫自主管理作業相關規定，對此，華膳7月29日已做出懲處決議，內部行政作業也在8月6日正式公告，懲處業務副理、經理各2小過，其中一人遭調離現職，另外，總經理部分則將靜待華航處置。

華膳空廚管理失察導致不良後果之行政責任，其懲處人員名單如下：

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1.餐勤部保稅業務副理記二小過並調離現職

2.餐勤部經理記二小過

3.總經理靜候華航處置

華膳空廚表示，華膳主要業務為提供機上膳食服務，自2016年11月起於機場管制區內成立機供品中心，接受華航委託辦理機上用品與免稅品倉儲管理，及其裝配與機上運補作業。這次專機任務作業未能落實遵守保稅倉庫自主管理作業相關規定，此部份確有疏失，現已接受相關裁罰。

▲華膳空廚董事長葉菊蘭日前表達對督導不週，絕不迴避相關責任。（圖／資料照／記者胡順惠攝）

華膳空廚董事長葉菊蘭及管理階層對此也向社會大眾致歉，葉也強調，對督導不週絕不迴避相關責任，除了配合華航及檢調釐清事實，並責令同仁作業務必嚴守各項相關作業規定。對於同仁有違法之情事，公司絶不掩蓋袒護，對於基層同仁依指示或慣例作業並非故意或重大過失觸法者，公司將全力協助。

華膳表示，已痛定思痛並立即進行檢討改進，以確保所有作業皆符合法規要求，同時將持續配合檢調調查。