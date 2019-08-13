私菸案追共犯　總統府侍衛室人員交保…累計17人列貪污被告

▲台北地檢署偵辦私菸案約談林姓男子後，依貪污治罪條例被告身分諭令20萬元交保 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，為了解華航與國安單位聯繫免稅菸品訂購過程，以及「循例辦理」的決策層級，12日大動作搜索華航，並到總統府侍衛室調取資料，同時約談雙方涉案人員，其中10多人晚間陸續被移送北檢由檢察官複訊後，林姓、李姓與徐姓3人遭列貪污案被告，分別諭令20萬元及30萬元交保，全案包括買菸與接受訂菸的被告已達17人。

▲李姓男子30萬元交保候傳。（圖／記者劉昌松攝）

根據國安局日前公布的自清調查報告，國安局除了遭收押的總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉之外，共有74人訂購7977條免稅菸，訂購目的包括自用、贈送親友、代購等類型，且以現金、轉帳、匯款後，等隨同總統出訪人員回國後，另外通知取貨地點，並認定私菸案起因於「行之有年之習性」，「機邊驗放作業過於寬鬆」，導致「法紀習性混淆錯置」。

▲徐姓被告交保30萬元。（圖／記者劉昌松攝）

而檢調為了追查這次私菸案的聯繫過程，同時釐清是誰、在何時決定，讓國安人員無限量訂購免稅菸，還體貼地另外安排取貨地點與方式，使得團購私菸成為「行之有年之習性」，12日由檢察官日親自率調查局新北市調處，持7張法院核發的搜索票，前往搜索華航空品處經理辦公室等處，同時也到總統府侍衛室調取相關資料。

▲華航空品處代組長黃川禎再次遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

為了確認相關證人與被告說詞，檢察官12日也提訊吳宗憲，同時約談包括先前已被諭令交保的華航空品處代組長黃川禎在內，4名華航人員，以及部分國安局涉案人員，和參與團購的民間人士，深夜陸續有10多人被移送北檢複訊後，林姓、李姓、徐姓3人在13日凌晨先後因涉犯《貪污治罪條例》，被檢察官諭令交保候傳，其餘人都請回。

累計全案包括7月22日爆發後，國安人員部分已有吳宗憲、張恒嘉2人被收押，以及8名載菸司機、押車人員交保，華航部分4名被告分別為空品處前副總邱彰信、協理于堯和黃川禎都交保，前資深副總羅雅美請回，全案已有17人遭列被告。