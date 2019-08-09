疏散156名旅客！華航飛日航班引擎異常　「噴出如燒金紙般火花」

▲華航飛日航班引擎冒火花，公司立即疏散旅客，並安排住宿。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／台北報導

今（9）日下午15時許，中華航空一架預計從桃園機場飛往日本高松編號CI278班機，在準備前往跑道時，疑似引擎冒出火花，華航已疏散機上156名旅客下機，並安排飯店，航班也調整到10日早上7時起飛。

有機上目擊旅客向《ETtoday新聞雲》表示，CI278班機從早上延到下午，登機後，機長原本已廣播準備後推、前往跑道，但突然聽到左側有旅客騷動，轉過去就看到飛機左側機翼冒出「如燒金紙般的巨大火花」，約2秒左右，但因事發突然，沒有拍到照片。

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該座位區乘客也立刻通報空姐，經機長確認後，飛機即開回停機坪，並廣播請乘客下機，華航也派出接駁車載機上旅客返回候機室。

▲華航班機示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

該旅客表示，目前已收到華航通知，華航會協助安排位於深坑的飯店，並有專車接送來回機場與飯店之間，若是在飯店用餐費用也由華航處理，若是不願意住在飯店，華航也會協助處理返回台北的計程車資。

對此，華航表示，原訂8月9日CI278台北－高松航班，因發動機啓動異常，基飛行安全實施必要之機械維護，該航班預計調整至明（10) 日上午7時起飛，本公司已安排旅客前往旅館休息；因航班延誤造成不便，深感抱歉。