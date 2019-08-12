▲ 貢寮馬崗百年石頭屋進入文資審查程序，同步啟動海女文化保存。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區馬崗漁村案，12日民眾至新北市政府陳情，盼市府能協助海洋文化的保護，文化局表示，理解並尊重民眾意見，村內三棟具文資潛力且列冊中的石頭屋，已進入文資審查程序，馬崗一帶的海女文化保存同步進行中。

文化局指出，馬崗漁村案依照聚落審查基準及其專業意見，做出無法以聚落的形式進行保存的決議，但漁村內3棟列冊追蹤之石頭屋建物已啟動文資審議，12日下午將召開「市府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會專案小組會議」進行初審。

▲ 新北市文化局尊重馬崗居民意見表達，同步啟動海女文化保存。

文化局表示，相關利害人（土地及房屋所有權人）也可於會議中充分表達意見，後續會將委員及所有權人意見進一步提送「市府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟文化景觀審議會」，審議其文資價值並做出最終決議。

村內海女文化部分，目前已啟動調查研究，期待能以無形文化資產的方式保存，並無所言低估輕忽文資情事。另有關建物所有人與土地所有權人的私權爭議，雙方現已循司法途徑解決。

新北市府身為新北市文化資產保存主管機關，戮力保存文化資產立場不變，市府各局處也定為保存海洋文化而努力。