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土城大墓公特殊中元「輪普」　放水燈、跳鍾馗特色祭典登場

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▲ 土城大墓公特殊中元「輪普」 放水燈、跳鍾馗特色祭典登場。（圖／新北市民政局提供）

▲ 土城大墓公特殊中元「輪普」，放水燈、跳鍾馗特色祭典登場。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市土城區義塚大墓公中元祭典活動，自11日起正式展開，為期4天祭典，每天晚上有歌仔戲演出，12日晚上於華江碼頭還有放水燈。市長侯友宜12日也前往參加參香祈福，並致贈廟方「義澤佑民」匾額，感謝大墓公對擺接地區的慈悲護祐。

大墓公廟擁有230年的歷史，每年的中元普渡、清明及義塚公忌辰，是地方重大的祭祀盛事。廟方經常舉辦弱勢關懷活動，並分送白米、物資給弱勢機構和家庭，照顧地方弱勢不遺餘力。

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侯友宜表示，農曆7月廟方會舉辦普渡祈福活動，源自祭祀清代民變械鬥而死之亡魂，並由土城、板橋、中和三區按年輪值主辦，今年由板橋區輪值主辦，具有地方開發史之意義，2012年更登錄為新北市文化資產，是深受地方重視的民俗活動。

▲ 土城大墓公特殊中元「輪普」 放水燈、跳鍾馗特色祭典登場。（圖／新北市民政局提供）

財團法人新北市神明會義塚大墓公董事長盧國雄表示，大墓公主祀傳承百年的忠烈義魂，源自清代乾隆至咸豐年間的林爽文事件、漢番衝突與泉漳械鬥等三大事件不幸犧牲的亡魂，曾幫信眾找回失竊物，也曾幫助警方破案等神蹟傳出，後來更有傳言撫摸埕前佇立的大黑狗生殖器，就能好運又好孕，吸引不少信眾前來乞求，祭祀香火綿延不絕，迄今有百年歷史。

民政局長柯慶忠表示，大墓公中元祭典的「輪普」極具地方特色，是非常重要的文化資產，也是擺接地區許多人的兒時回憶。為期四天的大墓公中元祭典法會，11日為迎神、請神發表、豎燈篙，12日有遶境、放水燈、安魂法會，13日為普施地府、焰口施食、謝壇法會及跳鍾馗等傳統道教科儀，14日則是送神到拜謝大墓公，全都遵循清代流傳迄今的古禮舉行，歡迎民眾共襄盛舉，體驗百年傳統的宗教人文祭典。

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關鍵字：新北,土城,中元祭,大墓公

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