▲「我的閱讀我做主」參與式預算，新北市圖32件創意閱讀提案。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

開創圖書館的無限可能！新北市立圖書館舉辦「我的閱讀我做主」參與式預算活動，邀民眾發想圖書館的創意使用方案，共收到32件創意提案，即日起至8月底邀民眾投票，得票數前3名的提案，將可獲最高10萬元預算，並由館方一同付諸實現。參與投票的讀者，則可以抽百元超商禮券。

新北市立圖書館表示，經過2個月的募集徵件，想暢遊新北市前來圓夢的銀髮族，規劃新北特色見學行程，旅讀新北；在地文史工作者則希望結合店家，打造街頭閱讀據點；另外還有圖書館新增直播室、放置肥皂箱，讓圖書館也是提供讀者實踐想法、發聲的場域。

▲ 新北市圖「我的閱讀我做主」參與式預算活動，邀民眾為自己喜愛的閱讀投上一票。

新北市立圖書館表示，2018年首度推出公共閱讀參與式計畫，邀讀者自行提案及投票，讓閱讀不設限。最後選出親子桌遊體驗區、「讓孩子愛上圖書館」空間布置等方案，獲得廣大迴響。

新北市立圖書館「我的閱讀我做主」參與式預算票選活動至8月底止，參加票選活動，除了可獲得精美文創禮物，還有機會抽百元誠品圖書禮券，詳細活動資訊及票選方式請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw/，洽詢電話：02-2953-7868。