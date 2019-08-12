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「金包里慈護宮中元祭」放水燈遶境　金山警公布交通管制路線

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▲「金包里慈護宮中元祭」放水燈遶境 金山警公布交通管制路線。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲「金包里慈護宮中元祭」放水燈遶境，金山警公布交通管制路線。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區「金包里慈護宮中元祭典」訂於14日，以慈護宮為集結點「慶讚中元施放水燈遶境」，金山警分局交通管制實施措施，編排名34警力（含義交7名）於當日18時起，執行交通疏導及管制勤務，請民眾配合道路交通管制，並依循執勤員警及義交人員指揮及引導。

「金包里慈護宮中元祭典」活動，將先於金山區中山路段進行遊行遶境，遊行隊伍將沿著金山區民生路至中山路轉進金包里街，經過中正路口，再接中山路段，行至中山、文化路三段路口後迴轉，沿中山路、民生路。最後在豐漁里水尾漁港前舉行放水燈儀式

金包里慈護宮慶讚中元施放水燈遶境暨普施祭典活動，預計將湧入大量民眾參與，勢必影響活動週邊交通狀況，須管制金山區中山路段車輛進入，為避免繞境遊行隊伍造成交通壅塞，交通疏導管制措施，如下：

一、金山區中興路、民生路、中山路、清水路活動段進行交通管制，全線禁 止車輛進入（公車除外）。二、各路線公車將配合改道，時間於14日18時至22時，請搭車民眾移至金山區環金路（自強路口、龜子山、田心子）及橫溪橋站候車。

金山警分局長陳永昌呼籲，參與祭典活動的民眾，請多加利用公眾運輸工具前往，以維護交通順暢及秩序。

▲「金包里慈護宮中元祭」放水燈遶境 金山警公布交通管制路線。（圖／記者郭世賢翻攝）

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關鍵字：新北,中元祭,金包里慈護宮,交通管制

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