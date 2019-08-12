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香港機場停飛…桃機啟動緊急應變　林佳龍：民主是台灣唯一出路

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▲▼林佳龍聲援香港。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲林佳龍聲援香港。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

香港抗爭事件爆發流血衝突，網友號召12日癱瘓香港機場，香港機管局因此宣布當日航班全部取消，影響範圍擴大。對此，交通部長林佳龍在臉書表示，桃園機場已啟動緊急應變，並呼籲2點注意事項提醒出國旅客，也對香港現況有感而發。

林佳龍宣布兩點重要資訊；第一，桃機公司與各處機場已經啟動緊急應變，在狀況解除之前，飛香港旅客將不得再讓進入管制區，並請航空公司提供食宿、改訂其他日期機票；已經進入管制區者，則辦理退關。

第二，旅客進出香港會有許多不確定因素以及額外的安全檢查，請往返香港旅客出發前務必先到航空公司網站確認航班狀況，並預留時間，以減少旅途不便。

林佳龍認為，香港情勢越來越嚴峻，很多台灣人都覺得，應該幫忙些什麼，「但我認為幫忙之前，我們應該先瞭解他們。」就在上個月，由林佳龍創辦的「光合基金會」邀請香港民主派議員梁穎敏 Bonnie Leung來台中舉辦座談會，談談「反送中運動」，當時，梁穎敏在座談會時說：「自由是建立在法治的基礎上，但如果法治的解釋被北京暴力壟斷，香港人民沒有了話語權、沒有民主去保障的話，那自由隨時都可以被極權政府所剝奪。」

林佳龍指出，「現在中國以香港垂範台灣，用暴力壟斷話權，同時，中國力量正滲透到台灣，染紅媒體之外，台灣各方面都逐漸被滲透」，連賣個飲料都要被迫表態，威脅加上利誘，一點一滴侵蝕台灣的民主。

林佳龍強調，我們聲援香港，是為了守護台灣現有的民主自由，「為香港民主遞一盞光」，希望台灣人們警覺，民主是台灣唯一的出路。

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關鍵字：林佳龍,香港,反送中

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