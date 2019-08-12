影／警告香港？「武警車隊」現身深圳...網：水炮車+裝甲車超過200部

記者邱茀濱／綜合報導

深圳市民日前拍到大批中國武警車隊在深圳集結的畫面，當中包含裝甲車，令不少網友聯想可能有警告近期香港示威活動的意味。不過，也有民眾推測，他們只是為了參加廣東公安夏季大練兵「深圳亮劍」行動。

綜合媒體報導，曝光的影片顯示，一台台墨綠色的裝甲車整齊的出現在深圳街頭，陣仗相當龐大。而大規模演習所在地深圳灣體育中心，距元朗只有11公里，距香港只需10分鐘車程，深圳灣周邊道路也不定時實行軍事交通管制。

▲大規模武警車隊現身深圳。（圖／翻攝人民日報視頻截圖，下同）



此外，還有網友爆料「現在深圳的武警部隊光水炮車和裝甲車數量就得有200部以上，大量集中於羅湖等地」、「剛路過深圳灣口岸，望海路都是武警車隊」。

據《中華人民共和國人民武裝警察法》規定，人民武裝警察部隊參加處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐怖襲擊事件和其他社會安全事件。

有分析指出，香港若出現無法控制的局面或動亂時，除了可以出動解放軍駐港部隊之外，中央也可考慮派公安或武警來支援，因為一旦《基本法》第18條被引用，宣布香港進入緊急狀態後，全國性法律便可引伸至香港，武警就可抵港擔當支援角色。

上述分析是要引用《基本法》第18條，否則中國的武警不可在香港採取任何行動。不過對於中國龐大的武警裝甲車現身深圳，民眾推測是為了參加廣東公安夏季大練兵「深圳亮劍」行動，但網友卻質疑，現值香港抗爭時期，究竟是向誰亮劍，依舊引發外界揣測。

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