反修例已game over　吳光正：示威者和中央爭權

▲香港機場有許多黑衣人聚集，機場運作受到嚴重影響。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者吳宛霖／綜合報導

九龍倉集團首席顧問吳光正今（12）日表示，反修例已「game over」，目前的5項訴求運動只是以反修例的旗幟去爭取掌控立法會，「所有人都知道送中條例已死」，一些示威者還在利用一些手段和劇本推高不滿情緒。中華全國工商業聯合會（All-China Federation of Industry and Commerce，ACFIC）表示，「我們都有責任維護這個家，不要讓警察和無辜市民再受傷了！」

吳光正以「後反送中，出師無名，五求運動，無中生有」為標題在多份報章上表示，政府在7月9日已接納「反送中」的訴求，「這政題大樹已倒」，「所有人都知道送中條例已死」，現時、將來的特首也不會再重提，因為政治代價太大。他表示，反修例已game over，改《基本法》、「八三一」定案，是為了要逼出政改使反對派能掌控立法會，「這些才是現在仍不收手的陰謀和最終目標！」

吳光正表示，反修例「主菜」已完，一些示威者想「延續」運動，只能利用一些手段和劇本，針對警察與他們的家屬是最容易的，警力是1對50甚至對100，因此警隊必須有恰當的武力才能有效執法。他指出，「暴警」、「黑警」是可造的政治題材，用迫、辱、罵等手段「引」警方執法，並拍下片段在網上製造精彩和具爭議性的故事，推高不滿情緒，罷工罷市、堵塞交通、停頓社會運作，堪稱「完美劇本，完美風暴！」

▲九龍倉集團首席顧問吳光正。（圖／翻攝自團結香港基金網站）

ACFIC以「給香港市民的一封信」為題在報紙上刊登，聯署人包括ACFIC副主席李家傑、遠東發展主席兼行政總裁邱達昌、禹洲集團董事局主席林龍安、中華總商會副會長楊華勇等。信件指出，近2個月的亂局，讓國際金融中心、世界旅遊都會、全球安全城市陷入動亂、暴力和危險的局面，「作為工商界的代表，我們憂心如焚，如果經濟垮了，需要的是漫長的重建和恢復，失去的不是幾個月，而將是整整一代人甚至幾代人的發展。」

另外，信中表示，同為香港人對香港被破壞感到心如刀割，「我們都有責任維護這個家，不要讓盡忠職守的警察和無辜不幸的市民再受傷了！暴力必須馬上停止！社會必須恢復安寧！」