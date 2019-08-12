不再愛與包容！韓國瑜競總寄存證信函　陳宏昌3天不道歉就「開吉」

記者李唯甄／高雄報導

國民黨中評委陳宏昌11日公開批評高雄市長韓國瑜「整天打麻將、吃喝玩樂抱女人」，引發外界熱議，事後國民黨新北市黨部決議開除陳的黨籍；韓國瑜競辦指出，陳宏昌的「抱女人」說法是相當沉重的指控，韓辦12日就會寄出存證信函，限對方3天內道歉，否則將採取下一步法律行動。

▲韓國瑜競選總部公開寄給陳宏昌的存證信函。（圖／記者李唯甄攝）

陳宏昌11日以蘆洲湧蓮寺主委身份，陪總統蔡英文於湧蓮寺參拜，致詞時他語出驚人提到，兒子問他「為什麼國民黨可以提名一個整天打麻將、整天吃喝玩樂抱女人的人當總統？那我以後也要這樣！」讓陳宏昌嚇得直說「夭壽！這樣以後要怎麼教兒子？」更當場喊話要大家眼睛睜大一點，「維護中華民國政權，台灣絕對不能變成香港第二。」

▲國民黨新北市黨部決議將陳宏昌開除黨籍。（圖／東森新聞）

這段對話引起國民黨基層不滿，國民黨新北市黨部決議開除陳宏昌黨籍，韓國瑜競選總部執行長林國正12日下午召開記者會表示，韓國瑜雖承認自己20年前有喝酒、打麻將，但絕沒有「抱女人」，這對一個國民黨提名的總統參選人來講，是無比沉重的指控。林國正表示，今天就會寄出存證信函，如果陳宏昌3天內沒道歉，將提告加重誹謗和民法的侵權行為。

記者問到為什麼韓國瑜聽到陳宏昌言論時，第一時間沒否認？林國正表示，當時記者只問「打麻將跟喝酒」，韓才回答「這是20年前的我」，但絕對嚴正駁斥「抱女人」一說；韓國瑜競總發言人何庭歡也強調，韓國瑜當市長之後「沒打過一場麻將、也沒喝醉過一次」。至於希望陳宏昌怎麼道歉？林國正說，就先看對方怎麼道歉，但一定要是一個「有誠意的道歉」。

▲韓國瑜競選總部公開寄給陳宏昌的存證信函。（圖／記者李唯甄翻攝）