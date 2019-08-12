藍軍歡迎「柱柱姊」台南參選　請黨中央立即徵召讓台南變藍天

▲台南藍軍歡迎柱柱姊參選，籲請黨中央立即徵召讓台南綠地變藍天。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南目前最火的討論議題就是「柱柱姊」會不會到台南選立委？台南市議會國民黨團特別召開「民心已沸騰」記者會，黨團強調台灣現在最大的問題是，不是統獨問題，而是經濟問題，民進黨一直把台獨當成他們的神主牌，不斷操弄選民反統情緒，讓人忘了民進黨執政的貪腐沉淪。

台南市議會國民黨團請黨中央傾聽沸騰的民意，在周三中常會徵召勇於承擔的「柱柱姊」，現在基層士氣已大振，歡迎柱柱姊，帶領大家團結一心，讓台南綠地變藍天。

國民黨團書記長蔡育輝揮舞著小國旗，率領台南市議員林燕祝、蔡淑惠、尤榮智、王家貞、洪玉鳳、李鎮國、許至椿、盧崑福、林美燕、李中岑和第三選區立委參選人童小芸，高聲跟國民黨黨中央喊話，請中央聆聽地方已沸騰的民意，基層急迫期待柱柱姊到台南第6選區跟王定宇對決，帶動台南立委選舉氣勢。

蔡育輝指出，台南市雖被外界視為艱困選區，但目前國民黨目前已徵召5位立委候選人，第1選區由蔡育輝披掛上陣，第2選區李武龍，第3選區童小雲、第4區林燕祝，第5選區蔡淑惠，國民黨台南徵召的議員，問政都犀利，可說是精銳盡出，因此基層非常期待柱柱姊加持，士氣大增下，一定能贏很多票。

林燕祝表示，當柱柱姊戶口遷到台南東區消息一出，電話和群組賴一直響個不停，有人說要當柱柱姊的志工，有人要捐錢，有人要提供看板，更有人要提供住宿，台南的民心真的已經沸騰，基層士氣大振，台南立委候選人不再孤軍奮戰，大家同舟共濟，綠地真會變藍天。

蔡淑惠指出，台灣現在最大的問題是，不是統獨問題，而是經濟問題，台灣的經濟前景才值得國人關切，但民進黨一直把台獨當成他們的神主牌，不斷操弄選民反統情緒，讓人忘了民進黨執政的貪腐沉淪，請問台灣在民進黨完全執政4年來，有更進步嗎？沒有嗎，低薪，面對物價高漲，人民過得更辛苦，柱柱姐讓人敬佩的是雖千萬人吾往矣的大無畏和大無私精神，台南國民黨全體立委候選人在柱柱姊帶領下，一定能殺出一條血路。

王家貞也表示，目前為了挺柱柱姊，好多群組紛紛成立，人數也不斷增加中，柱柱姊的勇氣和永不放棄精神將能提升基層士氣，她也要向柱柱姊不為艱困精神表達最大敬意。盧崑福也直言，只要柱柱姊被徵召，他願意做柱柱姊的志工。第3選區徵招的立委參選人童小芸也說，勤走基層，大家都非常希望柱柱姊來台南參選，因為這會是一股洪流。

國民黨團書記長蔡育輝表示，這次記者會現場國旗飄搖，就是期待黨中央傾聽已沸騰的民意，在本周三中常會徵召柱柱姊回應民意，因為台南歡迎柱柱姊南下參選，在柱柱姊領軍下在台南艱困選區參選的立委候選人，一定會綠地變藍天。