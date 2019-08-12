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藍營恐慌！黃暐瀚點出韓國瑜征戰2020「三難題」

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▲▼韓國瑜,南投紫南宮。（圖／記者李忠憲攝）

▲韓國瑜。（圖／記者李忠憲攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長韓國瑜征戰2020總統大選，但黨內整合問題出狀況，國民黨中評委陳宏昌11日還在公開場合力挺總統蔡英文，引發藍營基層憂慮。對此，資深媒體人黃暐瀚在臉書點出韓國瑜未來將面對的三個難題「生活荒唐」、「無心市政」、「黨內團結」。

陳宏昌因批評高雄市長韓國瑜酗酒、抱女人，並支持蔡英文連任；蘆洲區黨部12日決議將其開除黨籍，立即將報告交給黨中央。

對此，黃暐瀚認為，身為國民黨的「前立委」、「中評委」，陳宏昌挺蔡批韓，一秒鐘激怒黨員。黨部被要求「黨紀處分」陳宏昌，陳宏昌反倒解釋：「我又沒有點名韓國瑜」！問題是，國民黨總統參選人，就是韓國瑜，陳宏昌挺蔡批韓，還要裝傻說：「我沒點名誰」？也太low了點。

黃暐瀚指出，理由很簡單，「陳宏昌挺蔡」，不是新聞；「國民黨前立委挺蔡」，才是新聞；現在認識陳宏昌的人，其實也已經不多，如果不是他的身份特殊，再加上「公開批韓」，也不會引來媒體關注。

黃暐瀚說，陳宏昌要挺誰？那是他的自由，但利用「黨籍身份」去操作政治，那就有點「消費自己的黨員身份」了。

另外，黃暐瀚提到，週末高雄那瑪夏大雨，韓國瑜跑去南投「拚選舉」，陳其邁痛批：「心已經不在高雄只想選總統，還說之前選高雄市長時的政見全跳票，如果早就決定要離開，為何當初選市長時不告訴大家」？

最後，黃暐瀚點名郭台銘，是國民黨內整合中必須要解決的。

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關鍵字：韓國瑜,郭台銘,黃暐瀚,2020總統大選,國民黨

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