　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／直擊韓國瑜上班時間賴在家　上午11:43才出門挨批只拼總統大位

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

突發中心／高雄報導

中央氣象局針對高雄山區發布豪雨特報，桃源區跟那瑪夏宣布停班課，甚至桃源區對外的唯一連絡道路嚴重走山，假日才剛結束南投拜廟之旅的韓國瑜回到了高雄，但有民眾跟《ETtoday新聞雲》爆料，指韓國瑜12日上班當天上午，就待在他左營住所當中，直到快接近中午才出門，質疑韓國瑜拚選舉累了嗎？是否在家裡休息？對此高雄市新聞局長王淺秋回應：「行政首長的工作本來就是責任制，從來就沒有固定的上下班時間，加班也不會有加班費或補休，即使回到家常常都還在處理公務。」

▲直擊韓國瑜上班日未進市府坐鎮辦公 。（圖／特勤中心攝）

▲直擊韓國瑜12日11點50左右，在蓮潭會館搭上早在等待的公務車 。（圖／民眾提供）

12日上午11點43分，韓國瑜的私人休旅車開出了左營住處大樓的地下室，然後就轉往華夏路，一路前行直到華夏路與崇德口的時候，右轉往蓮潭會館的方向，而同一時間蓮潭會館的停車場旁邊有兩部黑色休旅車以及4名穿著藍色襯衫的人員在等待，原來這兩部黑色休旅車就是韓國瑜的公務座車以及4名隨扈人員。

▲直擊韓國瑜上班日未進市府坐鎮辦公 。（圖／特勤中心攝）

▲12日11點43分，韓國瑜私人休旅車離開左營住處 。（圖／民眾提供）▲直擊韓國瑜上班日未進市府坐鎮辦公 。（圖／特勤中心攝）

▲12日11點43分，韓國瑜私人休旅車離開左營住處 。（圖／民眾提供）

時間來到12日11點52分左右，韓國瑜的私人休旅車就停到公務車旁邊，頭戴著帽子的韓國瑜手上拿著水瓶，先是從私人休旅車的後座下車，然後在隨扈的幫忙下迅速上了公務車，而韓國瑜貼身的其中一名女隨扈還靠近了私人休旅車跟車上的人交談，隨後三部車才一起離開蓮潭會館。

爆料的民眾質疑韓國瑜在11日前往南投進行拜廟之旅，雖然隔天也就是上班日回到了高雄，但是週一的上午一整個就都在左營的住處大樓當中，不知道是在做什麼，難道是累了嗎？在休息？而且韓國瑜經常性在當日第一個公開行程前的30分左右才會匆匆離開左營住處，同時也會跟隨扈相約在路程當中的某一點來換搭公務車。

▲直擊韓國瑜上班日未進市府坐鎮辦公 。（圖／特勤中心攝）

▲頭戴帽子的韓國瑜從私人休旅車下車後，在隨扈的幫忙下立刻上了公務車。（圖／民眾提供）▲直擊韓國瑜上班日未進市府坐鎮辦公 。（圖／特勤中心攝）

▲頭戴帽子的韓國瑜從私人休旅車下車後，在隨扈的幫忙下立刻上了公務車。（圖／民眾提供）▲直擊韓國瑜上班日未進市府坐鎮辦公 。（圖／特勤中心攝）

▲頭戴帽子的韓國瑜從私人休旅車下車後，在隨扈的幫忙下立刻上了公務車。（圖／民眾提供）

而12日的韓國瑜透過新聞局發布的公開行程是在下午兩點，前往曹公新圳視察排水改善工程，不過不知道是不是有路程時間考量，韓國瑜是在預定公開行程前2個小時左右才離開左營住處，而記者也在韓國瑜視察的過程當中詢問本人，週一上午人究竟在哪裡？但是韓國瑜並沒有回應。

記者隨後透過電話詢問高雄市政府新聞局長王淺秋，韓國瑜市長週一上午人在哪裡？王淺秋先是回應：「在高雄，怎麼了嗎」？然後知道有民眾爆料市長賴在家之後，王淺秋說：「行政首長的工作本來就是責任制，從來就沒有固定的上下班時間，加班也不會有加班費或補休，即使回到家常常都還在處理公務」。

▲直擊韓國瑜上班日未進市府坐鎮辦公 。（圖／特勤中心攝）

▲韓國瑜私人休旅車右轉前往蓮潭會館。（圖／民眾提供）

▲直擊韓國瑜上班日未進市府坐鎮辦公 。（圖／特勤中心攝）

▲韓國瑜的公務車以及隨扈早就接獲通知，在蓮潭會館的停車場入口旁等待 。（圖／民眾提供）▲直擊韓國瑜上班日未進市府坐鎮辦公 。（圖／特勤中心攝）

▲韓國瑜的公務車以及隨扈早就接獲通知，在蓮潭會館的停車場入口旁等待 。（圖／民眾提供）

ET快訊
影／2屍3命！孕婦洗澡觸電...陸夫「赤腳」狂奔救人也被電死
女大生找工作離奇失蹤！父母賣房、花光積蓄尋人...12年後「
獨／直擊韓國瑜上班時間賴在家　上午11:43才出門挨批只拼總

關鍵字：韓國瑜,南投,左營,公務車,隨扈,休旅車,住處,市府

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

稱「柯郭王」結盟都可配合　柯文哲表態支持郭台銘

國安私菸新一波7路搜索！進總統府侍衛室　再查華航追共犯結構

香港機場停飛…桃機啟動緊急應變　林佳龍：民主是台灣唯一出路

獨／直擊韓國瑜上班時間賴在家　上午11:43才出門挨批只拼總統大位

行政院廢印花稅引六都反彈　監委仉桂美申請自動調查

藍軍歡迎「柱柱姊」台南參選　請黨中央立即徵召讓台南變藍天

民進黨議員肯定侯友宜認真做事　張志豪：蔡英文一直向您謙卑報告

李退之：大選賴清德會盡一份力　發揮戰力時機、角色一定會做好

快訊／聲援香港市民　蔡英文指示以人道救援方式個案協助

台中立委全壘打！他點名蘇嘉全、林佳龍出征　可扳倒江啟臣

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

台幣1萬7玩泰國曼谷6天6夜！ 善用網路+APP小資也能大享受

稱「柯郭王」結盟都可配合　柯文哲表態支持郭台銘

國安私菸新一波7路搜索！進總統府侍衛室　再查華航追共犯結構

香港機場停飛…桃機啟動緊急應變　林佳龍：民主是台灣唯一出路

獨／直擊韓國瑜上班時間賴在家　上午11:43才出門挨批只拼總統大位

行政院廢印花稅引六都反彈　監委仉桂美申請自動調查

藍軍歡迎「柱柱姊」台南參選　請黨中央立即徵召讓台南變藍天

民進黨議員肯定侯友宜認真做事　張志豪：蔡英文一直向您謙卑報告

李退之：大選賴清德會盡一份力　發揮戰力時機、角色一定會做好

快訊／聲援香港市民　蔡英文指示以人道救援方式個案協助

台中立委全壘打！他點名蘇嘉全、林佳龍出征　可扳倒江啟臣

史上第一位紐西蘭三頂高帽台籍主廚　9/5起客座晶華3天

保母高舉4個月大拉不拉多狠摔在地　汪嚇懵2度絆倒爬不起身

靈鷲山水陸空大法會幽冥戒　侯友宜供燈為台祈福

彰化台76線埔鹽交流道　貨車扯斷號誌燈交通大打結

颱風天幫家人煮「3種泡麵加蛋」！　網蓋樓清一色愛吃這種：是王道

22歲富豪辣媽砸78億租快艇！　超狂慶生…男友再送「滿鑽項鍊」閃瞎眼

25歲弟「偷爸媽10幾萬」買遊戲點數！　她嘆：好怕我信用卡也被拿走

雙創歷史新高　貿聯-KY第2季營收年增14.05%、淨利年增76.8％

碳酸飲料當白開水灌　30歲男血糖狂飆20倍喪命

日職／陳冠宇連3戰失分　羅德4連敗無法自力封王

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

博恩、呱吉、視網膜「被打」他曝..

快訊／侯友宜洗臉蔡英文：我做事..

黃捷號召香港募資！詹江村告違反..

韓國瑜被爆只拼大位上班卻賴在家

韓國瑜競總下通牒　陳宏昌：這群..

王瑞德：第一位挨告韓粉今報到

陳宏昌批「整天打麻將、抱女人」..

快訊／陳宏昌批韓國瑜吃喝玩樂抱..

黃捷挺港募資被告！她深夜回應了

快訊／陳宏昌確定被開除黨籍！新..

陳宏昌不認錯　韓國瑜競總告定了..

邱顯智宣布辭去時代力量黨主席

郭是最好人選？柯：我選的勝率最..

蘇貞昌摔筆　陳佩琪：為何告贏？

更多熱門

相關新聞

這一次，救國民黨的又是洪秀柱

柱柱姊彷彿國民黨的空氣，黨好的時候她透明，黨不好的時候，她的存在卻比什麼都重要。這次洪秀柱扛著前主帥的正藍旗，欲單槍匹馬直闖民進黨大本營。

戴姆勒排廢造假恐被罰10億歐元

絕沒有抱女人！　韓辦限陳宏昌3天內道歉

君鴻員工攔路陳情！韓國瑜坐地溝通不甩媒體

挨批「找嘸市長」　韓辦4分40秒回嗆

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到家更毛的來了

薔薔玩花東「生理期第1天」看清男友！

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

吳宗憲彎腰道歉連千毅：我錯了！

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4孫

他遭百步蛇咬「毒發身亡」！友人一旁目睹

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面