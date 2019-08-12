獨／直擊韓國瑜上班時間賴在家　上午11:43才出門挨批只拼總統大位

突發中心／高雄報導

中央氣象局針對高雄山區發布豪雨特報，桃源區跟那瑪夏宣布停班課，甚至桃源區對外的唯一連絡道路嚴重走山，假日才剛結束南投拜廟之旅的韓國瑜回到了高雄，但有民眾跟《ETtoday新聞雲》爆料，指韓國瑜12日上班當天上午，就待在他左營住所當中，直到快接近中午才出門，質疑韓國瑜拚選舉累了嗎？是否在家裡休息？對此高雄市新聞局長王淺秋回應：「行政首長的工作本來就是責任制，從來就沒有固定的上下班時間，加班也不會有加班費或補休，即使回到家常常都還在處理公務。」

▲直擊韓國瑜12日11點50左右，在蓮潭會館搭上早在等待的公務車 。（圖／民眾提供）

12日上午11點43分，韓國瑜的私人休旅車開出了左營住處大樓的地下室，然後就轉往華夏路，一路前行直到華夏路與崇德口的時候，右轉往蓮潭會館的方向，而同一時間蓮潭會館的停車場旁邊有兩部黑色休旅車以及4名穿著藍色襯衫的人員在等待，原來這兩部黑色休旅車就是韓國瑜的公務座車以及4名隨扈人員。

▲12日11點43分，韓國瑜私人休旅車離開左營住處 。（圖／民眾提供）

▲12日11點43分，韓國瑜私人休旅車離開左營住處 。（圖／民眾提供）

時間來到12日11點52分左右，韓國瑜的私人休旅車就停到公務車旁邊，頭戴著帽子的韓國瑜手上拿著水瓶，先是從私人休旅車的後座下車，然後在隨扈的幫忙下迅速上了公務車，而韓國瑜貼身的其中一名女隨扈還靠近了私人休旅車跟車上的人交談，隨後三部車才一起離開蓮潭會館。

爆料的民眾質疑韓國瑜在11日前往南投進行拜廟之旅，雖然隔天也就是上班日回到了高雄，但是週一的上午一整個就都在左營的住處大樓當中，不知道是在做什麼，難道是累了嗎？在休息？而且韓國瑜經常性在當日第一個公開行程前的30分左右才會匆匆離開左營住處，同時也會跟隨扈相約在路程當中的某一點來換搭公務車。

▲頭戴帽子的韓國瑜從私人休旅車下車後，在隨扈的幫忙下立刻上了公務車。（圖／民眾提供）

▲頭戴帽子的韓國瑜從私人休旅車下車後，在隨扈的幫忙下立刻上了公務車。（圖／民眾提供）

▲頭戴帽子的韓國瑜從私人休旅車下車後，在隨扈的幫忙下立刻上了公務車。（圖／民眾提供）

而12日的韓國瑜透過新聞局發布的公開行程是在下午兩點，前往曹公新圳視察排水改善工程，不過不知道是不是有路程時間考量，韓國瑜是在預定公開行程前2個小時左右才離開左營住處，而記者也在韓國瑜視察的過程當中詢問本人，週一上午人究竟在哪裡？但是韓國瑜並沒有回應。

記者隨後透過電話詢問高雄市政府新聞局長王淺秋，韓國瑜市長週一上午人在哪裡？王淺秋先是回應：「在高雄，怎麼了嗎」？然後知道有民眾爆料市長賴在家之後，王淺秋說：「行政首長的工作本來就是責任制，從來就沒有固定的上下班時間，加班也不會有加班費或補休，即使回到家常常都還在處理公務」。

▲韓國瑜私人休旅車右轉前往蓮潭會館。（圖／民眾提供）

▲韓國瑜的公務車以及隨扈早就接獲通知，在蓮潭會館的停車場入口旁等待 。（圖／民眾提供）

▲韓國瑜的公務車以及隨扈早就接獲通知，在蓮潭會館的停車場入口旁等待 。（圖／民眾提供）