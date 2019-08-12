梅子可樂神翻！他挖出本土手搖飲1張照…懷念珍奶25元喝到爆　千人淚推良心

▲原PO貼出一間本土飲料店的照片。（圖／翻攝自Google Map）

網搜小組／鄺郁庭報導

「手搖飲之亂」爆出一波罷喝潮，民眾也紛紛轉向在地手搖飲，也有人懷念起過去。一名男網友貼出一間本土飲料店的照片，「聽說這是以前台中人才知道的」，不僅10元就能買到一杯冬瓜茶，還有特殊飲品，像是梅子可樂、啤酒綠茶等等。照片讓其他人直呼，「飲料神店」、「到現在還是很喜歡喝這種飲料店。」

這名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張照片，文中表示，「看看現在飲料風波，聽說這是以前台中人才知道的，喝飲料就喝這種就好了，簡單單純便宜快樂！」並說以前珍珠奶茶25塊就喝到爆，「去打籃球配10元冬瓜茶就是爽！」還有梅子可樂、海X根綠茶、綠豆沙、百香冰沙都讓他念念不忘。

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▲原PO指的飲料店就是「杯樂」。（圖／翻攝自Google Map）

到底原PO指的是哪間飲料店呢？只見畫面中是本土手搖飲「杯樂 Balance」，LOGO則是一個笑得很開懷的黃色飲料杯，藍白底色的招牌上寫著各種飲料，分別有「泡沫紅茶、珍珠奶茶、布丁豆花、新鮮果汁、綠豆沙冰、各式冰品」，還主打「暢飲杯樂，盡享歡樂」。

看到照片後，其他人紛紛留言，「這是回憶啊」、「綠豆沙跟珍奶真的很絕」、「以前的杯樂真的讚，平價好喝又簡單，不像現在一堆貴的要死又難喝」、「現在都收光了，不知道為什麼，很懷念以前的飲料店」、「珍奶跟吸管大小比例完美，珍珠吹箭又準又遠」、「現在還是一樣喝杯樂。」

其實日前才有網友網友在PTT的Gossiping板上表示，他看到2家店在爭誰是珍珠奶茶始祖的新聞，好奇發問，台灣第1家手搖店是哪一間，在他印象中則是「葵可立」，當時生意好到還要排隊，且還是使用包膜蓋，讓當時的他感到很新奇。

▲快可立手搖飲料店創立於1997年。（圖／翻攝自Google Map）

貼文一出，有人就表示「葵可立已經是很晚期了，快可立比較早」；還有網友透露「泡沫茶店轉型後是休閒小站，然後外帶杯是葵可利，但葵分家沒註冊商標被搶，女的不爽就自己出國搞快可立，國內的就不動招牌留著，所以葵和快都算最早」。不過，還是最多網友紛紛把票投給「休閒小站」。

據悉，休閒小站（Easy Way）於1992年由郭文河和傅信欽在東海大學商圈創立，曾紅極一時，但隨著手搖飲料產業迅速崛起，競爭過於激烈，目前在台灣已無分店，後來轉戰到馬來西亞、韓國、澳洲及紐西蘭，全球總店數67家。

回想起本土飲料店在街頭興起的純樸年代，網友相當懷念童年好滋味，「杯樂，現在還有」、「西子灣還有一家藍天鵝」、「我懷念萬里香的便宜到炸綠豆沙」、「那個時代還有董月花奶舖和葡式蛋塔」、「有人知道杯樂嗎？不知道現在還有沒有小時候，最常喝他們的養樂多冰沙」、「快可利，樂利杯」、「當時珍珠奶茶了不起25元，很便宜」、「買的不是飲料是年代」。

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