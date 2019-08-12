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保障買賣屋權益　信義房屋：看屋必讀「不動產說明書」

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保障買賣屋權益　信義房屋：看屋必讀「不動產說明書」 （圖／信義房屋提供）

圖、文／信義房屋提供

消費者隨房仲看屋時，多數民眾不知道向房仲要求提供不動產說明書，也有不少消費者為省事略過不讀，信義房屋提醒，不動產說明書攸關自己權益，務必詳讀，首先必看的三大重點就是「謄本產權基本資料」、「土地使用分區」、及「特殊屋況及周邊重要環境設施」。

不動產說明書內的「謄本產權基本資料」，包括建物用途、面積、建材等，信義房屋鑑價部執行協理邱千惠表示，主建物面積是否過小、公設比例是否過高、建材種類或屋齡是否過久、土地持分是否有短少…等，這些情況都可能會影響銀行核貸成數，建物用途如果不是住家用，就沒辦法適用自用優惠稅率；另外如果有遭限制登記，要在過戶前排除，才能移轉，如不細看不動產說明書不止會影響貸款，更會衍生不必要的費用。

邱千惠也提醒，購買土地或老舊透天產品，日後有重建需求，要特別留意不動產說明書內的「土地使用分區」部份，因為會影響到未來土地利用的強度，如果土地使用分區為道路用地、綠地等，更會有遭徵收的風險。另外消費者購屋時會特別在意是否曾發生凶殺、有無房屋傾斜、輻射屋、海砂屋、鋼筋外露、蟲害蛀蝕等情形，情況較嚴重者會影響銀行貸款，甚至對不動產價值造成減損，這些都會在不動產說明書中加以說明。

不動產說明書對買賣屋而言相當重要，房仲業者及買賣當事人都應善用來保護自身權益，確保不動產交易安全，信義房屋於民國78年開始製作不動產說明書，不止領先業界，更比法令規定早了10年，不動產說明書問世訖今已邁入第30年，信義房屋對不動產說明書的製作要求更加嚴謹，不但先前通過漢德ISO9001國際認證，更獲第七屆國家品質優良案例獎。

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關鍵字：信義房屋,不動產說明書,看房,買房,賣房,房仲

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