　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30歲前有車！他看男性同溫層「一堆人不買」秒好奇　網曝1關鍵：地區

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼開車,駕駛,方向盤,汽車。（圖／pixabay）

▲原PO問，不買車的人是不是變多了。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「不買車的人是不是變多了？」一名男網友日前發文，說以前出社會、30歲前買台自己的汽車應該是必備，但他今年30歲卻沒買車打算，而且不是沒錢，只是平常都騎車或搭捷運，如果要用車再借家裡的就好。「我看台北新北人的男性同溫層們，也一堆人都不打算買」，原PO就好奇，這世代是不是漸漸不想買車了。

這位男網友在PTT的Gossiping板上問卦「不買車的人是不是變多了」，開頭表示，「以前出社會，30歲前買台自己的汽車應該是必備」，但他今年30歲，完全不打算買車，「也不是沒錢買，但台北上班就騎車，跟女友約會也是騎車或捷運等大眾運輸。」外加家中父親有車，他假日有需要開車再跟爸爸借車就好。

請繼續往下閱讀...

原PO說，他看很多台北、新北人的男性同溫層，也一堆人都不打算買車，「說車位貴到爆，租的也是2000-3000起跳」，寧願買電動機車，也不要買車。最後他忍不住直問，「不知道是不是同溫層太厚，真的這世代都漸漸不想買車了嗎？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼車位（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲買車可能會增加許多開銷，像是油錢、保養、停車位等等。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，不少人都認為是地區問題，「台北的確不需要車啊！桃園以南就是必需品」、「平常雙北活動的話用不到」、「要不是我住在中南部鄉下沒有捷運公車，不然我也不想買車啊啊啊」、「大眾運輸發達的地方根本不需車」、「那是在台北，你出了雙北沒車很麻煩的」、「中南部就算市區，有些路連人行道都沒有。」

其他網友則紛紛留言表示，「買車不只看車的錢，還有養車和放車」、「有些人工作就需要用車」、「找車位超麻煩」、「薪水多少的問題吧我想」、「你的同溫層應該大多還沒有生小孩吧？有小孩後車子真的蠻需要的」、「有錢買台車不難，但你要停哪，要怎麼養」、「我同事最近才賣車，說以後都用租的划算。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
口罩男撿到提款卡！1招破解「6位數密碼」　盜領46萬還送錢給
連千毅2度向吳宗憲下戰帖！拿出家產比拼「看誰超跑多」
香港機場今日航班全部取消！示威者「破封鎖線喊口號」、商店提早

關鍵字：買車,PTT

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中男撞斷她煞車桿！超衰巧合神展開...妹子曝：最後加Line了　網1點揭不單純

手機跳中獎通知「關不掉」她嚇壞...專家2點神解　Google證實：審查機制被繞過

影／「岡山→台南」鬼打牆4小時　駕駛回家看後車窗超毛：髒東西一路跟上車？

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

減肥爽嗑麥當勞！「瘦身點餐法」營養師激推　想吃炸雞別選OO

影／台北小火鍋賣88元能活？他揭食材成本「肉片2.5元」　明細公開4個月回本！

商業周刊／小酌尋樂　飲一刻微醺乾一杯日常

更新／搭機注意！香港機場12日「全部航班取消」　最新航班異動懶人包

30歲前有車！他看男性同溫層「一堆人不買」秒好奇　網曝1關鍵：地區

虱目魚全身都是寶！含超驚人優質蛋白質等營養...年產值破41億

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

駕駛未注意「突開車門」害噴飛！ 騎士慘被3連撞...滿地血遭輾身亡

32頁兒童繪本秒轉換「電台台語版」 急速飆讀她傻眼：我又要再唸一次

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

BY2合作馬伯騫再創新歌《傀儡》 全新造型亮相...驚艷全場！

排行榜冠軍《Without You》來了！　高爾宣畢業歌現場帥翻天

商業周刊／小酌尋樂　飲一刻微醺乾一杯日常

更新／搭機注意！香港機場12日「全部航班取消」　最新航班異動懶人包

30歲前有車！他看男性同溫層「一堆人不買」秒好奇　網曝1關鍵：地區

虱目魚全身都是寶！含超驚人優質蛋白質等營養...年產值破41億

公公友狂諷「生鮑魚沒用」：不會生香腸？　媳婦一聽氣炸...網怒：沒O哪來X

爽中2張刮刮樂！老闆「這要刷刷看」給100　他機警出馬...夫妻倆差點虧慘

吳念真謝幕致詞網狂讚「被打中」：發大財很重要，但不能失去尊嚴和OO

台灣美聲首度唱進瀨戶內　幕後推手竟是一家基金會？

睡覺被抓腳！她全身發麻狂念經　天亮勇敢睜眼...見一隻手險暈：X的180度！

高鐵飯店聯票來了！全台老爺酒店11館都可住　「車+酒」最便宜32折

雪莉送應援餐車「來餵食姊姊囉」！一句話IU小名與8年姊妹情曝光

貨車滑出蚵道200公尺險翻覆　彰化岸巡緊急救援

網紅阿翰分飾5角「直接Line聊」演活超強業務員　關鍵一句話攻破心房

遠見／300場演講60萬英哩飛行　李開復拚出全球最暢銷AI書

演周星馳媽媽！　《九品芝麻官》夏萍逝世…享壽81歲

台中失智婦「趁看護買珍奶開溜」2hrs被尋回　家屬淚謝警

SBL／戴維斯DLive夏聯復出　麥班達：仍是洋將考慮首選

商業周刊／小酌尋樂　飲一刻微醺乾一杯日常

16歲成流浪漢…21歲搖身一變千萬富翁　他曝成功祕訣「別穿西裝上班」

不再愛與包容！韓國瑜競總寄存證信函　陳宏昌3天不道歉就「開吉」

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數..

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

女兒上成大　爸爸爆：自傳我寫的

12歲以下兒童9月起「免費玩樂..

手機跳中獎通知關不掉！官方回應..

請喪假！公司加要2份文件網怒洗..

快訊／南高屏大雷雨！中南部8縣..

吃完火鍋！她全套「店員式整理」..

員工切蔥！主廚一瞥垃圾桶　整片..

中南部雨下整周　吳德榮：勝過梅..

12分鐘嗆韓國瑜　陳柏惟影片瘋..

台中男撞斷她煞車！衰事神展開曝..

票選最難吃泡麵！網：吃一口整碗..

翻出「本土手搖飲」1張照　千人..

更多熱門

相關新聞

翻出「本土手搖飲」1張照　千人淚推良心

「手搖飲之亂」爆出一波罷喝潮，民眾也紛紛轉向在地手搖飲，也有人懷念起過去。一名男網友貼出一間本土飲料店的照片，「聽說這是以前台中人才知道的」，不僅10元就能買到一杯冬瓜茶，還有特殊飲品，像是梅子可樂、啤酒綠茶等等。照片讓其他人直呼，「飲料神店」、「到現在還是很喜歡喝這種飲料店。」

創業成功25歲買房很容易？網勸：死得也不少

約好面試　他手殘同步到公司群組

5男幹拐子上高鐵！她突暈倒「好心人出現了」

網羨慕爽賺！前醫院藥師「曝月薪吐辛酸」

讀者迴響

發燒話題

一芳 地震 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 王令麟 元朗事件 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 王令麟 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 任達華 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

Uber司機接女客前收訊息「當我男朋友」結局超震撼

18歲男持刀挾制長髮妹！下秒警狙擊爆頭

颱風天搶修電路…檢修員「被強制休息」淚崩

吳宗憲酸沒素質！連千毅「怒下戰帖」電爆

大通銀行加拿大信用卡用戶欠款全勾銷

豪雨又襲8縣市！　中南部連雨數日

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到家更毛的來了

拍女友「睡覺照」！他遭警方搜索家中

薔薔玩花東「生理期第1天」看清男友！

傑森摩莫亞：《水行俠2》不能拍了

鬼月拜完普渡家破人亡！他曝「拜這零食」會倒大楣

「H版李毓芬」被吃豆腐摸胸狂晃

托兒所大火奪5命　嬤一夜痛失4孫

24歲女送爸爸DNA檢驗盒！竟讓家庭毀了

他遭百步蛇咬「毒發身亡」！友人一旁目睹

更多

最夯影音

更多

苦等小孩3年！曾與離世愛犬約定　母發現「愛的記號」：感謝回到身邊

超狂！林園排水溝有石斑魚　養殖戶魚苗逃家民眾免費釣

紅衣女遭詐騙提款機急要匯款！ 霸氣警2分鐘阻止嗆匪：你失敗了

郭雪芙拒求婚被強套戒指　劉以豪一把拉走未婚夫暴打一頓！

白博美初登美容院！享受到度估　炸毛狐狸臉秒化身「棉花糖男孩」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面