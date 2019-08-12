30歲前有車！他看男性同溫層「一堆人不買」秒好奇　網曝1關鍵：地區

▲原PO問，不買車的人是不是變多了。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「不買車的人是不是變多了？」一名男網友日前發文，說以前出社會、30歲前買台自己的汽車應該是必備，但他今年30歲卻沒買車打算，而且不是沒錢，只是平常都騎車或搭捷運，如果要用車再借家裡的就好。「我看台北新北人的男性同溫層們，也一堆人都不打算買」，原PO就好奇，這世代是不是漸漸不想買車了。

這位男網友在PTT的Gossiping板上問卦「不買車的人是不是變多了」，開頭表示，「以前出社會，30歲前買台自己的汽車應該是必備」，但他今年30歲，完全不打算買車，「也不是沒錢買，但台北上班就騎車，跟女友約會也是騎車或捷運等大眾運輸。」外加家中父親有車，他假日有需要開車再跟爸爸借車就好。

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原PO說，他看很多台北、新北人的男性同溫層，也一堆人都不打算買車，「說車位貴到爆，租的也是2000-3000起跳」，寧願買電動機車，也不要買車。最後他忍不住直問，「不知道是不是同溫層太厚，真的這世代都漸漸不想買車了嗎？」

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▲買車可能會增加許多開銷，像是油錢、保養、停車位等等。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，不少人都認為是地區問題，「台北的確不需要車啊！桃園以南就是必需品」、「平常雙北活動的話用不到」、「要不是我住在中南部鄉下沒有捷運公車，不然我也不想買車啊啊啊」、「大眾運輸發達的地方根本不需車」、「那是在台北，你出了雙北沒車很麻煩的」、「中南部就算市區，有些路連人行道都沒有。」

其他網友則紛紛留言表示，「買車不只看車的錢，還有養車和放車」、「有些人工作就需要用車」、「找車位超麻煩」、「薪水多少的問題吧我想」、「你的同溫層應該大多還沒有生小孩吧？有小孩後車子真的蠻需要的」、「有錢買台車不難，但你要停哪，要怎麼養」、「我同事最近才賣車，說以後都用租的划算。」

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