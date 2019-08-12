手機跳中獎通知「關不掉」她嚇壞...專家2點神解　Google證實：審查機制被繞過

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

瀏覽網頁或點開連結時，經常會有廣告跳出，一名女網友昨日開啟臉書貼文連結時，突然出現一個不知名的中獎頁面，可怕的是還無法關掉。對此知名生活科技媒體平台「蘋果仁」直言，這是騙取個資的手法，而最近之所以會大量出現類似廣告，疑為Google廣告出包；而Google AdSense廣告代理商也做出回應。

「請問我到底按到了什麼？」女網友昨晚在爆系知識家無奈發文，表示開啟臉書貼文的連結後，才看到一半就中獎通知，上面寫道「恭喜，Facebook App用戶！您是被選中參加我們的忠誠度計劃的7人之1，你可以從4個禮物中獲得1個禮物！點擊『確定』開始」。

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眼看這個中獎通知相當詭異，原po直覺想關掉，然而根本沒辦法，所以只好把臉書App整個關掉並重新開啟，「但這樣我剛剛看的影片、文章就不知道跑哪去了，到底要怎麼刪除？」

▲原po直接關掉App的動作是正確的。（圖／翻攝自爆系知識家）

事實上，這類惡意廣告已行之有年，以往大多是網站誤放惡意的廣告碼，才導致這個形況，但最近的情況較特殊，就連很多正派網站都躺槍，蘋果仁表示，疑似是Google AdSense廣告出包，有惡意廣告繞過了Google AdSense的審查機制，使得大票網友在上網時，收到詐騙訊息。

至於碰到詐騙廣告該如何應對？蘋果仁指出，只要直接將網站關閉即可，也不要點擊裡面的連結或是輸入個人資料，「如果已經輸入了個資，請特別留意輸入了哪種類型的資料，並務必更換帳密，若沒有無視這類廣告訊息即可。」

另外，Google AdSense廣告代理商富盈數據也做出回應，經過檢查測試，確實是有惡意廣告繞過了Google AdSense的審查機制，並已回報給Google官方人員進行檢測，同時強調這並非手機中毒，也不是有代管的客戶才會出事，而是全面性adsense系統的問題。