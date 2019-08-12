爽中2張刮刮樂！老闆「這要刷刷看」給100　他機警出馬...夫妻倆差點虧慘

▲明明中了10000塊錢，老闆一開始還說沒中。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名男網友昨晚和老婆在彩券行玩刮刮樂，其中兩張幸運中獎，正當妻子拿到櫃台換錢時，老闆表示要刷條碼，隨後告知一張中100塊錢，另一張貢辜，接著將彩券收走。隔了一段時間，他越想越不對勁，兩度要求對方重新刷條碼，赫然發現「差點與1萬塊擦肩而過」。

男網友「爆廢公社」還原經過，當時夫妻倆在店內刮刮樂，老婆拿去兌獎時，老闆聲稱「拿去刷刷看」，結果連刷都沒刷，就口頭告知未中獎，並將彩券給收走。

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後來，機警的他到櫃台再次詢問，起先老闆矢口否認，在他的堅持下才肯刷條碼，結果確定中了1萬塊錢。對此，原po不禁怒道，「很明顯有侵佔嫌疑，等我跟彩券公司投訴完，看時機公佈彩券行。」

▲刮刮樂示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

網友們看完紛紛回應，「你換去別家對，或是去銀行對」、「那麼明顯的粽子，彩卷行有問題，還好你有質疑，不然丟在桌上就變彩卷行的」、「這麼明顯，怎麼可能沒中」、「投訴...好過分」、「直接報店名」。

另外，不少人勸他遮住條碼，避免被有心人盜領。對此，有經驗的網友笑回，「超過2000要拿去銀行換，沒有實體紙張也不能換，所以安心啦！」

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