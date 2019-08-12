為林昶佐、高潞辭黨主席　邱顯智深深一鞠躬：願到艱困選區奮戰





▲邱顯智宣布辭去時代力量黨主席。（圖／翻攝自邱顯智臉書）

記者楊蕓、袁茵／台北報導

時代力量黨主席邱顯智12日宣布，要為連日的紛擾負起政治責任，所以辭去黨主席一職，消息一出立刻引發外界熱議。邱顯智隨即在臉書上發表全文聲明，強調自己辭黨主席的主要原因有兩個，包括立委林昶佐退黨，以及立委高潞・以用的事件，但如果黨有需要，他還是願意披上戰袍，為時代力量到艱困選區來奮戰。

時代力量12日下午1時臨時召開記者會，邱顯智在記者會中表示，要辭去黨主席一職，第一個原因是自己在這幾個月努力扮演「桶箍」角色，希望透過對話來凝聚黨內共識，但仍然發生了林昶佐要退黨的憾事，顯然自己的努力無法讓黨內部分人士信服。

至於辭黨主席的第二原因，邱顯智說，7月30日發生高潞‧以用的助理陳恩澤涉嫌非法取得400萬元的綠能補助事件，雖然時力紀律委員會立刻啟動調查，以「違反社會期待，已嚴重打擊本黨政治形象」，將高潞‧以用予以除名，但仍讓黨的聲譽蒙塵，因此應負起政治責任。

【邱顯智辭黨主席聲明全文】

各位關心時代力量的朋友午安。



連日來，時代力量發生了許多的紛擾，造成支持者跟社會大眾的疑慮與失落，為此，我宣布辭去時代力量主席的職務，負起政治責任。也期許新任主席，能肩負本黨支持者的期許，繼續開創新政治的出路。



我從2015年參與創黨，投入2016年立委選舉，為了撐開第三勢力的空間，面對極大壓力，但我依然參選到底，打下了第三勢力的支持基礎。在這樣的基礎上，我在2016到2018年擔任新竹與苗栗黨部的主委，在2018的地方選舉選上六席議員。



從三月接任黨主席以來，我和我的團隊沒有一天不是為了「守護台灣主權，堅持公平正義」兩大目標而努力。做為時代力量的創黨黨員，我深知臺灣社會在藍綠兩大政黨之外，必須有一股淘汰國民黨、制衡民進黨、堅持公平正義的第三勢力，在臺灣追求國家正常化的過程中同時擴大民主制度的防禦力，並增進人民的福祉。為了這個目標，我與我的團隊日夜努力。在這裡，我要向我的團隊深深一鞠躬，感謝大家的辛苦。很可惜我個人能力不足，無法繼續帶領本黨完成使命。



我之所以在這個時間決定辭任黨主席，有兩個主要原因：



第一，這幾個月來，我努力希望扮演「桶箍」角色，希望透過對話來凝聚黨內共識、去異求同，在堅守台灣主權的前提下，也能保有黨的自主性，對執政黨做實質的監督。但很遺憾，還是發生林昶佐委員退黨這樣的憾事。顯然，我的努力未足以令黨內部分人士信服，也未足以促成內部不同意見的有效對話。對此我感到萬分遺憾，也應對此負起政治責任。



第二，七月三十日本黨發生不分區立法委員高潞以用的事件。雖然本黨紀律委員會明快啟動調查，並於上周四，也就是八月八日完成裁決書，予以除名。但這樣的事件已經造成黨的聲譽蒙塵，高潞以用委員既然名列本黨不分區委員第一名，政黨就應該對此負責。



如今黨內調查與裁處的階段性工作已經在上週四結束，作為黨主席，我認為這個黨對此負責的最適切方式，就是由我這個黨主席來負起政治責任。



在這裡，我期待並祝福繼任的黨主席，能完成未竟之功，面對黨內爭議或路線歧異，能以夠有效的方式來處理，讓大家齊力並進，共同打贏2020年的選戰。



於此同時，辭任黨主席之後，我依然還是會為了時代力量所一貫堅持的價值與信念，繼續努力打拼。讓更多的年輕人，可以透過時力這個參政平台，實踐理想。



目前本黨已經提名的選區候選人，都是經過黨內嚴謹的提名程序，透過提名小組、決策委員會嚴謹且民主地通過的最佳人選。辭任黨主席之後，我仍然會義無反顧地協助這些候選人。於此同時，若黨有需要，我也願意披上戰袍，為時代力量到艱困選區來奮戰。



我始終相信：只要我們堅定理想，堅守價值，人民會給我們最大的回報，願意跟我們一起努力。



最後，還是要向支持者與社會大眾說聲抱歉。謝謝大家的支持。願彼此不忘初衷，持續努力。我們後會有期。

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