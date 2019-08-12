快訊／慰留邱顯智！徐永明等5名決策委員聲明：戰隊都在　船長不能拋下夥伴

▲時代力量黨主席邱顯智宣布辭退黨主席。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／台北報導

時代力量黨主席邱顯智12日宣布，要為連日的紛擾負起政治責任，辭去黨主席一職，震撼各界。下午包括決策委員徐永明、李柏毅、林于凱、陳薇仲和陳惠敏一同發表聲明，盼邱顯智留在黨內，一起打完這場堅持台灣的戰，「即使再怎麼艱苦，我們都要一起繼續撐出這樣的空間。」

聲明中表示，「戰隊都在，船長不能現在拋下夥伴。長久以來看著時代力量成長的朋友們，遍佈全台各地，大家希望的是我們堅持走下去，而這需要你這個安安船長，繼續領航向前。」

聲明全文如下：

顯智，我們要一起打完這場堅持台灣的戰！

顯智主席自今年3月1日正式上任以來，所面臨最大也是唯一的挑戰，就是有關2020年台灣的保衛戰。時代力量作為一個戮力於國家正常化及社會改革的年輕政黨，自2015年創黨投入國會選舉，2016年2月1日抱持著「人民的立法院」進入立法院以來，我們一直都是在思考讓台灣成為一個會使各個世代的人，同感生活幸福的獨立國家，所有的工作重心也都是以這樣的想法作為核心價值。

顯智也不例外，從2015年投入立委的選戰以來，在顯智身上我們只看得見他對於理想的堅持以及承擔，即使面對極大的壓力，也仍然為了公平正義的理念而戰、為了撐出空間而戰。從顯智2016年在新竹市的選舉結果可以看見，這樣的路線是能夠感動台灣人的、也是時代力量應該積極深化的價值選擇。這也是為什麼，在今年二月的主席選舉時，我們願意支持顯智的理由，而這樣的支持，到今日也沒有改變。

2020年保衛台灣，原本就是所有堅持台灣主體的人的共識，時代力量竟然要在最近受到質疑、攻擊和不斷地「被表態」，這對在時代力量團隊工作及支持時代力量的每個人來說，不只是不解，更是折磨。保衛台灣，不是任何人的專利，保衛台灣，更不是只有一種路徑。時代力量的我們，同時在意去促成社會的對話、正義的可能、改革的動力、世代的公平。而這就是我們保衛台灣的方式。

近來顯智遭受到許多放話與攻訐，受到很多委屈。但顯智一直用他的溫暖和寬厚，企圖要去解決這樣的困境，協調不同的意見。他也一直信任黨內的每一個人，只看到長處而不是挑缺點，只在意共同信仰的價值而不是分化。這些特質，可能我們這些人都欠缺。很可惜的是，這樣的努力卻仍然不被認可，讓再怎麼陽光、總是以「安安」為發語詞來展開每一段對話的顯智，也感到無力了吧。

顯智，我們要一起打完這場堅持台灣的戰，即使再怎麼艱苦，我們都要一起繼續撐出這樣的空間。

戰隊都在，船長不能現在拋下夥伴。長久以來看著時代力量成長的朋友們，遍佈全台各地，大家希望的是我們堅持走下去，而這需要你這個安安船長，繼續領航向前。

時代力量決策委員 李柏毅

時代力量決策委員 林于凱

時代力量決策委員 徐永明

時代力量決策委員 陳薇仲

時代力量決策委員 陳惠敏

2019-08-12