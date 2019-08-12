邱顯智閃辭黨主席…洪慈庸：路線還沒釐清就離開　不能接受

記者楊蕓／台北報導

時代力量黨主席邱顯智12日突然宣布，要為連日的紛擾負起政治責任，辭去黨主席一職，震撼各界。稍早立委洪慈庸受訪時表示相當驚訝，希望邱顯智「再思考一下」，畢竟有些對話已經開啟，「我個人希望他留下，讓對話繼續完成、把2020選戰打完，在這時間點辭退，我不太願意接受。」

洪慈庸表示，林昶佐才退黨不久，邱顯智也面臨一些困難，「是什麼壓力我不清楚，但希望他在面對任何困難時，能和黨內同志做討論，相信大家都會支持。」

外界關注時代力量上週與民進黨做出的協議，是否會因為邱顯智辭職而中斷？洪慈庸表示，這些對話還沒有具體的方向，還是可以繼續討論，「如果顯智還是決定辭職，希望延續之前的協調和對話，再做後續的會談，這應該不是太大的困難。」

對於邱顯智聲明提及請辭的兩大理由，洪慈庸認為「看起來好像都不是理由」，但埋在理由下的壓力，她會進一步找邱理解，是什麼原因導致他要突然辭職。洪慈庸也強調，黨內沒有什麼鷹派、鴿派之分，「但今天路線還沒有釐清他就要離開，我自己不太能接受。」

被問到是否角逐黨主席？洪慈庸表示，她目前還沒思考到這個問題，但希望時代力量能在以台灣利益優先的前提下，去思考下一步，至於新的黨主席人選，13日決策會可能會提出來討論，她也呼籲黨內同志要以國家利益為優先。

▲洪慈庸回應邱顯智辭退黨主席。（圖／記者張榮恩攝）

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