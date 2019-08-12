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南屯溪護岸加高有效防範溢堤　盧秀燕：編列經費續做上下游

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▲盧秀燕勘災南屯溪，指示續做護岸加高工程。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕勘察南屯溪，指示持續施作護岸加高工程。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市12日上午受到西南氣流影響出現短時強降雨，導致多處道路積淹水，多輛汽車泡水拋錨，淹水情況已在雨停後消退，過去易淹的南屯溪因為在汛期前完成護岸加高工程，此次也成功防範溢堤，市長盧秀燕到現場勘災表示，既然防汛成功，將指示編列預算，持續往上下游延伸施作護岸。

▲盧秀燕勘災南屯溪，指示續做護岸加高工程。（圖／台中市政府提供）

台中市上午受到豪大雨影響，部分溪流高漲，地下道及平面道路多處積水，盧秀燕11點20分在水利局副局長韓乃斌、建設局副局長顏煥義、南屯區長簡士喆、南屯區楓樹里長陳伯仲等人陪同下，前往南屯溪上游等地視察，得知南屯溪周邊約550公尺在汛期來臨前完成護岸加高，達到防汛成效，因此她指示持續往上下游延伸施作，防範溢堤災情發生。

▲盧秀燕勘災南屯溪，指示續做護岸加高工程。（圖／台中市政府提供）

▲南屯溪因有加高護岸，才未發生溢堤情形。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕指出，上午到各區巡視、勘災，實地了解防汛狀況後，短期已指示水利局加派搶修人員排除積淹水狀況，中長期則持續推動防汛工程，因應短時強降雨發生，保障民眾安全。

水利局表示，包括南屯區鎮平里鎮平巷入口處、永春東三路與環中路口、五權西路、烏日區南榮路、大肚區興和路等多處道路積淹水，第一時間已指派搶修人員排除，積淹水情形已消退，此外，雅楓橋與南屯溪水利會水匝門排水形成的缺口，已請廠商堆置沙包應急處理，未來3天，台中市全天都可能有陣雨發生，午後山區也會有雷陣雨，預估日雨量達大雨至豪大雨等級，山區土石含水量高，請民眾注意路況、小心駕駛。

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關鍵字：盧秀燕,南屯溪,勘災

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